Raúl seguirá en el Castilla y Arbeloa en el Juvenil A

«Raúl es Real Madrid». Estas palabras fueron pronunciadas por el entrenador tras lograr la clasificación para la final de la fase de ascenso a Segunda División previa remontada épica contra el Barcelona B en el estadio Alfredo di Stéfano. Tras la victoria, sin voz y con una sonrisa que no podía quitarse de la cara, mostró su deseo de continuar una temporada más al frente del filial madridista. La quinta. «Me veis hablar de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine veremos la mejor solución, pero la mía es seguir. Me encantaría continuar y seguir, y creo que es lo que va a pasar», aseguró ante los periodistas.

Raúl y su Castilla están centrados en la final a doble partido que les medirá al Eldense. Dos últimos choques para saber si logran el ascenso a Segunda o se quedan un curso más en Primera RFEF. Pero antes, el entrenador del filial ya hizo saber al club su intención de seguir un año más a las órdenes del segundo equipo, independientemente de lo que pasase en la fase de ascenso. Una decisión que ha sido recibida de buen grado por el Real Madrid y por Carlo Ancelotti, con el que está en total sintonía.

Raúl tiene ofertas de clubes para dar el salto, pero siente que su casa es el Real Madrid. Por ello, su prioridad es continuar y, salvo giro radical de los acontecimientos, así lo hará. Lo sabe el club y un vestuario que está a muerte con su entrenador. Tanto el técnico como la joven plantilla están creciendo de la mano y así parece que seguirá siendo. Clubes de Alemania se han interesado por él, pero también de España. Entre otros, el Getafe, que parece que seguirá contando con José Bordalás para el próximo curso. También ha estado en la agenda del Rayo Vallecano y del Espanyol.

Arbeloa, otro año en el Juvenil A

Mientras, Álvaro Arbeloa continuará un año más entrenando al Juvenil A, con el que este año ha ganado el triplete nacional. El entrenador era el elegido para coger las riendas del Castilla si Raúl decidía no seguir, pero, por el momento, continuará un año más. El técnico del que será a partir de la próxima temporada el tercer filial madridista, ya que regresa el Real Madrid C al organigrama del club, ya lo sabe.