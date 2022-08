El Real Madrid Castilla tropezó en su primer encuentro de la temporada en Primera Federación, con un empate en el descuento ante la Balompédica Linense. Al término del partido, Raúl González hizo una valoración sobre el encuentro y destacó la sensación agridulce que se le queda por encajar en el descuento, pero se mostró orgulloso por el partido realizado por sus jugadores, dada la inexperiencia de muchos de ellos en la categoría.

Valoración

«Por el momento en el que ha llegado el empate nos hemos quedado decepcionados. En la primera parte hemos sido superiores y en la segunda ha sido más alocada. Hemos tenido la fuerza de ir a por el segundo gol. Hemos tenido alguna ocasión más y faltando tres minutos en una jugada a balón parado nos ha llegado el empate. Me quedo muy satisfecho por el esfuerzo de los chicos. Para muchos era su primer partido en la Primera Federación».

Balón parado

«No he visto el gol, pero habrá algún error en la marca, pero son situaciones que se dan. Nosotros hemos marcado también de falta. Hemos creado muchas ocasiones. Muchos están debutando y la mejora es grande».

Juventud

«Tengo claro lo que tengo. Nuestro objetivo es mejorar a cada jugador. Hay cinco o seis jugadores que se han ido a Primera división y eso intentaremos en mayo o junio, que vuelva a pasar. La realidad es esta. Estoy orgulloso de hacerles mejor de ayudarles en su proceso. Están ahí, pero con mucha hambre y energía».

Arribas

«Hay que pensar que hace dos temporadas jugó 10 partidos con el primer equipo. Creo que es importante para nosotros. De su nivel, para marcar las diferencias. Es un jugador que crece cada partido y cada temporada. Estoy seguro que va a ser su última temporada en el Castilla. En este proceso nos va a ayudar y a chicos jóvenes con su experiencia y veteranía».

Iker Bravo

«Es parte de mi trabajo el ayudar a los chicos y es el mensaje que les he dado después del partido, pero tenemos que mejorar. Es el camino que tenemos que seguir y estoy seguro que legarán las victorias. Iker me imagino que llegará pronto y no puedo decir más».

Banda derecha

«Peter tiene experiencia y Tobias ha mejorado mucho desde que llegó. En esta pretemporada se le ha visto mucha mejora. Es un jugador al que le gusta aprender, tiene energía. Tenemos una banda derecha que cree peligro y profundidad. Si están a un buen nivel van a ser muy importantes».