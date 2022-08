El Getafe toma la delantera por Latasa y la cesión está a punto

Giro radical en el futuro de Juanmi Latasa. Cuando parecía que lo tenía hecho con el Rayo Vallecano, el Getafe ha tomado la delantera y en estos momentos es el conjunto que más opciones tiene de hacerse con los servicios del delantero. Después de hacerse con los servicios de Borja Mayoral, el club azulón se va a hacer con el canterano madridista, que fichará en calidad de cedido, incluyendo una opción de compra del cincuenta por ciento de un futuro pase.

El Rayo Vallecano tenía la operación muy adelantada, pero finalmente el Getafe se ha movido bien y rápido para convencer a Latasa. El principal objetivo del jugador y de su entorno es que sume minutos en la élite. El Real Madrid también ve con muy buenos ojos esta operación, ya que mantiene una gran relación con la entidad madrileña.

El Real Madrid, aunque contaba con él para el filial de Raúl, entiende la decisión de un jugador que ve prácticamente imposible tener minutos en el primer equipo a lo largo de la temporada. Aunque Ancelotti siempre le ha manifestado que le gusta, durante la gira por Estados Unidos no disputó ni un solo minuto.

El plan del Real Madrid con Latasa no pasaba por una salida. La idea es que el canterano estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla. Estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes del filial dirigido por Raúl mientras aprovechaba cada minuto con el primer equipo. Pero tras ver como ha actuado Ancelotti durante todo el verano, el jugador ha preferido salir para seguir creciendo. El club lo entiende y le ha puesto todas las facilidades, aunque no se quiere desprender definitivamente de él.

Por otro lado, el Castilla se ha reforzado con Iker Bravo. No obstante, estas operaciones son totalmente independientes. La llegada del atacante no dependía de la continuidad o no de Juanmi Latasa. Ambos jugadores eran compatibles para un Castilla que tiene como reto pelear por subir a Segunda División esta temporada.