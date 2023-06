Dotor desató la locura con un golazo que acercaba al Castilla a Segunda

Carlos Dotor hizo el segundo del Real Madrid Castilla contra el Eldense en la final por el ascenso a Segunda División. El capitán del filial blanco embocó un disparo fortísimo que, pese a llegar a ser repelida por el portero alicantino, se acabó colando para dentro. El tanto empezaba a encarrilar definitivamente el ascenso para el cuadro de Raúl González Blanco, que se volcó desde el pitido inicial en la misión.

El centrocampista madrileño recibió el balón en el área tras una jugada que comenzó con una magnífica incursión de Obrador. El carrilero trazó una pared con el propio Dotor para seguir avanzando metros y enviar el balón a la zona de peligro. Ahí recibió Álvaro Rodríguez, que al primer toque se la colocó al capitán y este puso la guinda a la jugada (0-2).

35’ GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL CARLOS DOTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Amazing work from Obrador and good work from Álvaro Rodríguez!!!

ELDENSE 0-2 CASTILLA!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Sutga0A43O

