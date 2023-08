El Castilla empata frente al Melilla con un Gonzalo estelar

El Real Madrid Castilla empató a dos contra el Melilla en la primera jornada del grupo dos de Primera Federación en el Di Stéfano. El cuadro visitante se adelantó con un gol en propia de Marvel y Gonzalo remontó con un doblete estelar antes del descanso. El Melilla empató al inicio del segundo tiempo de penalti. Los de Raúl comienzan la temporada con un punto en casa, aunque merecieron mucho más.

Raúl González comenzaba su quinta temporada en el banquillo del Real Madrid Castilla con la ambición de realizar una temporada tan buena como la anterior, donde se rozó el ascenso, pero con una plantilla mucho más joven. La generación de Arbeloa, campeona del triplete en categoría juvenil la temporada pasada, era protagonista absoluta en la primera alineación de la temporada.

Nico Paz, con el ’10’ de Arribas, se postulaba como su sucesor, y por ende, líder del primer filial blanco. Junto a él, Edgar, Manuel Ángel, Palacios y Gonzalo fueron titulares en la primera jornada contra el Melilla. No había dudas de que la generación 2004 estaba llena de talento. El once lo completaron Cañizares en portería, Tobías, Obrador, Marvel y Carrillo en defensa, y Álvaro Rodríguez en punta, otro de los jugadores llamado a liderar a este equipo a base de goles.

El partido, con un Castilla con más dominio de pelota, no empezó bien en términos generales con la grave lesión de Isma Armenteros, jugador del Melilla y canterano del Real Madrid, que tenía que abandonar el terreno de juego en camilla.

Tampoco empezó bien en lo futbolístico el Castilla, ya que en el minuto 20 de partido se adelantó el Melilla tras aprovechar un desajuste defensivo de los blancos. Pase en largo a la espalda de la defensa, Dani García le gana la espalda a Marvel y se marcha contra la portería de Cañizares. Y justo antes de chutar, con el portero madridista bien colocado, Marvel se tiraba al suelo y anotaba la pelota en su propia portería. 0-1 en el primer error defensivo de los de Raúl.

Pero el primer filial blanco reaccionó a las mil maravillas y solamente tardó seis minutos en empatar. En el minuto 26, tras un córner botado por Nico Paz al segundo palo, Gonzalo lo remataba como un nueve puro y la mandaba a guardar al fondo de la red. Era el 1-1 y el primer tanto oficial de la temporada para el pichichi del Juvenil A la temporada pasada.

Doce minutos tardó Gonzalo en repetir faena. Pase al espacio, movimiento espectacular de Palacios dejándola pasar, pase de Álvaro y tras una buena carrera, Gonzalo anotaba el 1-2, doblete particular, después de un mano a mano y una definición perfecta. El atacante madridista exhibía sus cualidades en la primera jornada de la temporada y llamaba a la puerta de Ancelotti. Un atacante muy polivalente y con unas características en cuanto al gol maravillosas..

Goaaaaaaaaaal Gonzalo García!!!!!! His second goal of the game.

Assist from Álvaro Rodríguez.

Intelligent movement from César Palacios.

Castilla 2-1 Melilla!!!!! pic.twitter.com/RiXexTVORt

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 27, 2023