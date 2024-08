Un aguerrido Castilla no puede con el Ibiza en su estreno en el Di Stéfano

Mala presentación en el Alfredo di Stéfano de este Real Madrid Castilla, que perdió por la mínima contra el Ibiza en el duelo de la jornada 2 de Primera Federación. Los de Raúl González Blanco no consiguieron meterle mano a uno de los favoritos al ascenso, que se adelantaron en el minuto 55 con el gol de José Naranjo. El marcador no se movió y los blancos no suman ningún punto de los seis posibles, por lo que la dinámica de la temporada apunta a ser muy similar a la de la anterior.

Con un once completamente renovado respecto al del año pasado, el Castilla debutaba ante su afición en Valdebebas y recibía a un gigante de la categoría como el Ibiza, que se quedó a las puertas hace apenas dos meses de subir a Segunda División. Este curso parece decidido a lograr ese objetivo y ya empata a cuatro puntos en la cabeza del grupo 2 con el Alcorcón, el gran candidato al ascenso.

Aun así, el Castilla realizó un ejercicio de lucha y como mínimo mereció empatar. El filial madridista mereció más por juego y por ocasiones ante los ibicencos, que defendieron a capa y espada ese único tanto de Naranjo cerca de la hora de partido.

La primera mitad fue muy competida, pero las ocasiones brillaron por su ausencia. Las más claras las tuvo un Castilla muy sólido en la faceta defensiva. La primera tuvo vino de un balón en largo que luchó hasta el final Loren Zúñiga, que se anticipó a la salida de Ramón, sin encontrar finalmente portería en su remate de espaldas.

El Ibiza gana al Castilla por la mínima

Las dos siguientes jugadas de peligro del filial llegaron consecutivamente. Youssef disparó desde la frontal y el portero visitante envió el balón a córner en el 43′. El testarazo de Ribes a la salida de ese saque de esquina obligó a lucirse a Ramón, que evitó el primer tanto con una espectacular estirada.

El ritmo y las grandes ocasiones llegarían en la segunda parte. Tras la reanudación, Eugeni con zurdazo desde la frontal no encontró portería por centímetros. Tan sólo dos minutos después llegaría la réplica del Castilla con un cabezazo de Hugo de Llanos en el área pequeña, pero el balón terminó en las manos de Ramón.

El portero visitante estaba siendo el jugador más destacado del Ibiza, que se adelantó con el tanto de Naranjo y pudo ampliar distancias 15 minutos después con un disparo casi desde el centro del campo de Astals, al que llegó para despejarlo Fran González. De ahí hasta el final, asedio sin suerte del equipo blanco, que se quedó sin puntuar y con un amargo sabor de boca.