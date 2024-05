Todos los equipos que juegan la Final Four de la Euroliga 2024: cruces y favoritos

La Final Four de la Euroliga de baloncesto llega como el principal acontecimiento de la temporada a nivel de clubes en Europa y como cada cuatro años, cuatro equipos se miden en una sede única y con el formato de competición de semifinales y final para decidir al campeón de la máxima competición continental. Berlín acoge en 2024 la Final Four y a continuación hacemos un repaso de los equipos que la disputan, entre los que se encuentra el vigente campeón y representante español, el Real Madrid.

Además del mencionado Real Madrid, que llega con la vitola de gran favorito como club más laureado, campeón vigente y líder de la fase regular en 2024, otros tres equipos históricos han logrado arribar, no sin dificultades, a la Final Four de la Euroliga 2024. En esta ocasión Barcelona o Baskonia no han podido acompañar al Madrid, quedando eliminados ambos clubes en cuartos de final, y son dos griegos, Olympiacos y Panathinaikos, y un turco, Fenerbahce, los conjuntos que pelearán con los blancos por el cetro de la Euroliga en el Uber Arena de Berlín.

Los equipos de la Final Four de la Euroliga 2024

Real Madrid

En primer lugar van los blancos, el Real Madrid, campeones de la Euroliga 2023 y que un año después llegan como favoritos a la Final Four de Berlín. A las órdenes de Chus Mateo, el proyecto otrora liderado por Pablo Laso ha contado con una magnífica continuidad, y el dúo formado por Campazzo y Tavares se ve respaldado por el talento desde las alas de Dzanan Musa y Mario Hezonja. Otros jugadores, caso de Poirier o los veteranos Sergio Rodríguez y Sergio Llull también apuntan a ser importantes en el líder de la fase regular, que se medirá a Olympiacos en la semifinal.

Olympiacos

Si hay un clásico de las Final Four en la última década, con el permiso del Real Madrid, ese es Olympiacos. El conjunto de El Pireo, subcampeones en 2023, regresan en 2024 después de eliminar al Barcelona con una machada en cuartos y como outsiders al triunfo. A priori son los menos favoritos, pero con jugadores de la talla del ex madridista Williams-Goss, Moustapha Fall o Nikola Milutinov, están preparados para dar la sorpresa como equipo, empezando por la semi ante el Madrid.

Panathinaikos

De un lado a otro de Grecia, y es que Panathinaikos, después de varios años de ausencia, por fin ha logrado cumplir con las expectativas y llegar a la Final Four, en la que aspiran a todo. El proyecto millonario atrajo a estrellas de la talla de Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Mathias Lessort o el español Juancho Hernángomez y, cohesionados por el técnico Ergin Ataman, buscarán imponerse y completar el objetivo como campeones de la Euroliga en Berlín.

Fenerbahce

No podía faltar un representante turco y ante la ausencia de Efes, Fenerbahce cumple con su cometido y se presenta en la Final Four de la Euroliga 2024 como segundo favorito, por detrás del Real Madrid. El equipo otomano tiene un bloque distinguido, en el que sus bases Wilbekin y Calathes marcan tendencia, mientras el renacido ex culé Nigel Hayes aporta desde el alero y Motley y Papagiannis ponen el músculo y los centímetros en el interior. Un gran equipo que se enfrenta a Panathinaikos en la primera semifinal y que quiere aspirar a todo.

Partidos y cruces de la Final Four de la Euroliga