El mensaje de Chus Mateo al madridismo en OKDIARIO antes de la Final Four: «Vamos a darlo todo»

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, mandó un mensaje lleno de motivación al madridismo a través de OKDIARIO antes de la Final Four de la Euroliga. El conjunto blanco disputará su partido ante Olympiacos este viernes a las 21:00 horas, una batalla que decidirá a uno de los dos finalistas que se citarán el domingo en el mismo escenario, el Uber Arena de Berlín.

«Vamos a darlo todo. Vamos a tratar de hacer un buen partido en las semifinales. Queremos volver a escribir una pequeña página de la gran historia de nuestro club y a por ello vamos». Esas fueron las palabras que Chus Mateo dedicó a la afición blanca en declaraciones a este periódico.

Tanto la que se desplazará al pabellón de la capital de Alemania, que no serán más de unas mil personas, como la que vibrará desde España con un nuevo desafío para el rey de Europa, cuentan con esa dosis de confianza y calma antes de la tormenta que transmite desde el Uber Arena el técnico madrileño.

El día fue cuanto menos ajetreado para la plantilla del Real Madrid, que voló el miércoles hacia Berlín, se hospedó en el hotel Hilton y pisó por primera vez el parquet del Uber Arena para realizar el entrenamiento previo al trascendental encuentro frente a Olympiacos.

Chus Mateo fue el encargado de dirigirlo, pero también tuvo todo el protagonismo en la mañana del jueves, en la que formó parte de la presentación de la Final Four junto a Walter Tavares como representantes del club madridista. El pívot caboverdiano elogió a su vez la labor de su entrenador, de quien dice que les «transmite mucha confianza» sobre que tienen «dos partidos para ser campeones de Europa».

Chus Mateo dedica unas palabras a los madridistas

En el acto, el técnico del Real Madrid advirtió que pensar que son «mucho mejor que el resto» de equipos presentes es «un error estúpido», por lo que aseguró que «en el vestuario» no hablan de ser «favoritos», ya que el primer paso es el partido ante Olympiacos, «otro equipo con corazón de campeón».

«Sobre la cuestión de ser favorito o no, es una palabra bonita, pero no estamos hablando de esto en el vestuario, es algo más para los aficionados y las apuestas. Para nosotros, lo más importante es entender como ganar una Final Four, respetar a nuestros rivales, porque tenemos el viernes un gran partido contra otro equipo con corazón de campeón como Olympiacos, al que respetamos mucho», valoró Chus Mateo.

El conjunto madridista defiende corona en esta fase final que se celebra en Berlín, aunque saben «perfectamente» que «la palabra favoritos no significa nada». «Tenemos demasiados jugadores que tienen experiencia de jugar la Final Four y saben lo que pasa si crees que eres mucho mejor que los demás. Es un error estúpido. Sabemos que no somos el mejor equipo entre estos cuatro equipos de la Final Four», afirmó.

«El deporte a veces te da algunas lecciones que tienes que aprender cuanto antes. Nunca hay que subestimar a nadie, y esto lo quiero transmitir a todo el mundo, a mis jugadores, a mi club, que sabe perfectamente lo que pasa si te crees mejor que el otro. Tienes que luchar cada minuto si quieres conseguir un título, como hicimos el año pasado. Es algo que acostumbramos a hacer y que no vamos a perder en esta Final Four», agregó Chus Mateo.