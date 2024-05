Chus Mateo: «No hablamos en el vestuario de ser favoritos en la Final Four»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, compareció en la rueda de prensa previa al partido contra Olympiacos en la Final Four de la Euroliga. Ya sentado en la sala de prensa del Uber Arena de Berlín, donde se disputarán los cuatro encuentros de la gran cita de la temporada en el baloncesto europeo, el técnico del equipo blanco analizó este nuevo reto que tiene el Real Madrid, que defiende el título logrado la temporada pasada.

«Para nosotros lo más importante es entender cómo ganar la Final Four, cómo enfrentar a nuestros rivales», comentó Chus Mateo, rodeado en esta rueda de prensa de los tres entrenadores rivales en esta Final Four 2024 así como de un jugador por cada equipo, en el caso del Real Madrid Edy Tavares.

El técnico del equipo blanco explicó que «tenemos grandes rivales y los respetamos» y que está «encantado de estar en otra Final Four y saludar a mis colegas y a las leyendas que están aquí». Sobre su favoritismo, Chus Mateo aseguró que de eso no se habla en el vestuario: «Ser favoritos o no es una buena palabra, pero no hablamos de eso en el vestuario, es algo más para los aficionados».

«Sabemos que para llevarnos el trofeo tendremos que derrotar primero a un rival que es increíble y que sabemos lo difícil que será, de eso es lo único que hablamos en el vestuario», añadió Chus Mateo sobre el Olympiacos griego, rival en las semifinales de este viernes, del que dijo que tiene «un caballero» en el banquillo en referencia a Georgios Bartzokas.

Chus Mateo elogia a Edy Tavares

Sobre Edy Tavares, que fue quien le acompañó en esta rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid dejó todo tipo de elogios: «Para mí tener a Edy Tavares no sabría decirte exactamente qué dimensión nos da, ya de por sí grande, a nivel de juego. Es alguien que ahora mismo seguramente condiciona el juego del oponente y condiciona nuestro juego. Nosotros queremos seguir jugando con Edy».

«Es seguramente el mejor pívot de Europa, el más determinante, es pieza fundamental. Tenemos la suerte de compartir junto a él y Vincent Poirier, que ocupa su posición, que también es un jugador muy importante para nuestra plantilla», continuó Chus Mateo. «Mucho del juego por el que se basa el ataque del Real Madrid y la defensa es por Edy. A nivel humano no hace falta decir nada de él, sabe lo que pienso, sus compañeros también lo sabe. Es un tipo extraordinario, tan grande como persona a nivel humano como literal a nivel físico», finalizó el entrenador del Real Madrid de baloncesto desde Berlín.