Poirier: «No hay mejor club que el Real Madrid para ganar títulos en fútbol y baloncesto»

Preparado para entrenar en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas, vestido con la primera equipación del Real Madrid y abierto como siempre a una buena charla de basket, Vincent Poirier (1993, Clamart) atiende a OKDIARIO antes de la Final Four de la Euroliga que se disputará a partir desde el viernes 24 de mayo en Berlín hasta el domingo 26. Ese día, el campeón de Europa espera revalidar el título conseguido hace un año en Kaunas y alzarse con su duodécimo trofeo.

Por undécima vez en 13 años, el Real Madrid encara la cita más importante de la temporada para cualquier club europeo. Primero tocará enfrentarse al equipo que batió en las finales de 2015 y 2023, Olympiacos. Esa canasta imposible de Sergio Llull en la última posesión del partido hundió a los griegos cuando lo tenían en su mano para ser los mejores de viejo continente.

El Real Madrid quiere defender su condición de campeón un año más y la primera piedra en su camino es «un equipo difícil», que «pelea mucho» porque «son muy agresivos» y, sobre todo, que «juegan un buen baloncesto», comenta Poirier a este periódico. El pívot francés firmará un tres de tres cuando pise el Uber Arena, pues desde que llegó a la entidad madridista no conoce otra cosa que no sea jugar finales de Euroliga. Por eso, piensa que «no hay mejor club para ganar títulos en Europa».

PREGUNTA: Se miden con Olympiacos en la Final Four de Berlín. ¿Qué sensaciones tienen de cara al partido?

RESPUESTA: Va a ser un equipo difícil. Pelean mucho, son muy agresivos y juegan un buen baloncesto. Son atléticos, corren muy bien y por dentro también hay jugadores que son peligrosos. Va a ser un buen partido de Final Four y esperamos ganar y llegar a la final.

P: Otro año en el Madrid, otra Final Four. Vuestro listón siempre es ese.

R: Sí. Tres de tres ahora. Está bien. Somos el Madrid, siempre así. Sabemos que estar en la Final Four sólo es un paso adelante y nada más. Tenemos que ganar. Es un paso y tenemos que aprovecharlo e ir más adelante a ganar.

P: Chus Mateo dice que Olympiacos es un equipo que no les deja jugar con vuestra personalidad propia, que es un equipo que les intenta sacar. No sé usted como puede ayudar al equipo para que esté involucrado al 100% ese día y salir victorioso del partido.

R: Va a tratarse de hacer buenos bloqueos, de estar muy disciplinados y no perder la cabeza. Van a pelear, van a tocarnos las manos y tenemos que estar concentrados y eso va a ser así durante 40 minutos. No perder la cabeza es lo más importante. No hablar con los árbitros.

P: Imagino que tendrán en el recuerdo lo que sucedió el año pasado en Kaunas. ¿Afrontan el partido como una final anticipada? ¿Cómo se encara un partido tan especial para ustedes?

R: Jugamos contra Olympiacos el año pasado en la final. Entonces seguro que ellos lo tienen en la cabeza y van a venir a Berlín para ganar y dar todo. Tenemos que pensar que para ellos es como una final. La revancha de la final. Un partido de Final Four es siempre así y tenemos que estar preparados.

P: ¿Preferían al Barça?

R: No prefiero a nadie. Para mí siempre va a ser un partido difícil, sea Olympiacos o Barcelona. Estoy concentrado en nuestro equipo y cómo ganar que en el otro equipo.

P: En lo personal estuvo cerca de ganar el MVP de la Copa del Rey. Algunos creemos que se lo robaron.

R: ¡Robo, robo! (bromea)

P: ¿Cómo va el tema de su renovación? ¿Se siente a gusto aquí en Madrid, se ve más temporadas? Su contrato acaba en dos meses…

R: Sí, es la verdad. Ahora todavía no lo sé. Me encanta Madrid, me encanta jugar para este equipo y esta camiseta, pero son cosas que veremos un poco más tarde. Ahora no estoy tan concentrado en eso, va a venir luego. Ahora tenemos un partido muy importante y no soy de hablar de esas cosas antes de la Final Four y los play off de ACB. Sí que me gusta Madrid, sí que me encanta jugar aquí y veremos qué pasa en las próximas semanas.

P: Méritos ha hecho de sobra: 442 de valoración, muy cerca de su mejor promedio con el Real Madrid (453 en la temporada 2021-22), sobre todo a nivel anotador (280 puntos por 307). ¿Se ve con 30 años a su mejor nivel?

R: Pienso que sí. Estoy en un muy buen equipo, me siento muy bien, tengo mis sensaciones, tengo mi rol y ahora disfruto de mi mejor año. Quiero ganar lo máximo posible ahora que puedo aportar esta versión al equipo

P: Chus Mateo dijo que no le importaba demasiado quedar primero en la fase regular de la Liga Endesa, pero sí han sido líderes en la de la Euroliga, campeones de Supercopa, campeones de Copa, estáis en la Final Four en Berlín. ¿Veían posible un pleno del Real Madrid esta temporada?

R: Es que ahora afrontamos lo más importante de la temporada con la Final Four de la Euroliga, los play off de la ACB… No voy a decir que lo que hemos hecho antes no es importante, pero nos ponen en una situación donde tenemos todas las llaves para dar el máximo y tener las mejores opciones en nuestro campo. Ahora tenemos que ganar. Es lo más difícil, ganar títulos y ganar los partidos importantes. Entonces veremos.

P: Usted que ha estado en la NBA también y está en la élite de Europa, no sé si este equipo es lo más parecido que hay a la NBA aquí en Europa.

R: Sí, pienso que lo es. Las instalaciones, los viajes y todo somos lo más cercano a un equipo NBA porque ahora tenemos todo para concentrarnos en baloncesto. Eso es por lo que elijo al Real Madrid también para jugar. Me parece el mejor equipo de Europa y lo mejor para disfrutar de la vida.

P: ¿Es mejor que los Celtics?

R: Es diferente. Los Celtics son la NBA, están muy arriba. No están tan lejos, pero son dos mundos diferentes. En Estados Unidos sólo hay NBA y baloncesto. Aquí lo compartimos con el fútbol.

P: ¿Es jugar en el Real Madrid lo máximo que puede vivir un deportista?

R: Lo más importante no lo sé porque todo el mundo sueña con la NBA, pero para un jugador de Europa, uno que conoce la Euroliga saben que el Madrid gana títulos, que Madrid es un sitio especial. Yo, por ejemplo, cuando fui a Baskonia me imaginaba jugando en el Madrid con todas las estrellas. Fui hablando con Fabien (Causeur). Para mí fue una muy buena noticia firmar aquí.

P: El Real Madrid tiene magia. ¿Cómo se explica lo que les pasa a ustedes en el baloncesto, ganando la Euroliga en la última posesión, o en el fútbol con el ejemplo del partido contra el Bayern de Múnich?

R: No se explica. Es una mentalidad que tenemos aquí, de nunca parar y de nunca abandonar nada. Queda partido, en el último minuto y en el último segundo el partido sigue y hay una posibilidad de ganar. La mentalidad del Madrid es que nunca paramos, nunca acabamos y vamos a intentar ganar siempre.

P: Está en la prelista de Francia para los Juegos Olímpicos de París. La rivalidad que han tenido siempre con España de más de dos décadas… ¿Hay bromas con los españoles que van a tener apuros para estar en los Juegos?

R: A veces sí. Hemos perdido una final hace poco. A veces haces un poco de bromas, pero no tanto. No somos así.

P: En septiembre le preguntamos si su futuro iba ligado al de Tavares. ¿Ocho meses después han demostrado ser la mejor dupla bajo el aro de Europa?

R: Si preguntas lo sabes. Sí. Una temporada así ha sido por muchas cosas y una de ellas fue porque teníamos dos pívots muy dominantes bajo el aro. Cuando Edy entra hace su trabajo de toda la vida y yo desde el banquillo seguimos haciendo cosas. Esto es la fuerza del equipo. Todos los jugadores aportan en cada partido y durante la temporada nos hemos apoyado en eso también.

P: Este año han coreado muchísimo su apellido en el WiZink Center. Chus Mateo ha gestionado muy bien vuestra rotación. ¿Qué os aporta o enseña?

R: Es difícil entrenar a un equipo con mucho talento, así en todos los puestos. Seguro que es difícil que toda la gente juegue 35 minutos y meter todos los puntos. Ha sido un trabajo de fondo y al final todo el mundo está más o menos contento. Sabemos todos que podemos jugar más, pero estamos aquí, primeros en todo. Vamos a la Final Four y al final cuando veamos toda la temporada… Chus ha hecho un buen trabajo con todos.

P: Cuando vino aquí imagino que tendría unas expectativas y ahora que lo conoce tres años después, ¿qué ha aprendido de este club?

R: A ganar trofeos. Esta mentalidad de no parar y de no abandonar. Jugar con estrellas, así como viejos que han ganado todo. Aprendes de vivir situaciones como el último tiro de la Euroliga del año pasado. Todas estas cosas son para aprender y aprender de los mejores. Este club me ha aportado mucho y a ver si me aporta más.

P: Ha habido compañeros que en los últimos años se iban del Madrid para ganar títulos en otro sitio. Lo que pasa es que luego no se ha cumplido ¿Qué se les puede decir a ellos?

R: No hay mejor club que el Madrid para ganar títulos en Europa o en el mundo, en el fútbol… Si te vas del Madrid no es para eso.