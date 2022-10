Tavares: «Yo soy muy pequeño comparado con Clifford Luyk o Fernando Martín»

Edy Tavares ya se ha ganado el derecho a ser considerado uno de los grandes pívots en la historia del Real Madrid después de haberlo ganado todo con la camiseta blanca. Sin embargo, el africano cree que aún está lejos de lo que lograron interiores legendarios del club como Clifford Luyk o Fernando Martín.

«Comparados con ellos soy muy pequeño. Los veos como unos súper ídolos. Cuando hablo con Clifford y me cuenta todo lo que ha conseguido con el Real Madrid yo me callo. Son jugadores que han conseguido tantas cosas que no puedes compararte con ellos. Esa comparación es muy difícil», opinó Tavares en una entrevista concedida a OKDIARIO.