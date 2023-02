Tavares mete a Cabo Verde en el primer Mundial de su historia

Walter Tavares ha conseguido hacer historia con su selección nacional. El pívot del Real Madrid ha sido el principal artífice de que Cabo Verde se haya clasificado este domingo para el primer Mundial de su historia después de la victoria cosechada frente a Costa de Marfil (79-64). La selección africana estará en el campeonato que se disputará el próximo verano en Filipinas, Japón e Indonesia.

Tavares se ha dejado la piel con su selección nacional y ha promediado 15 puntos, 12,8 rebotes y 2,7 ​​tapones por partido en el camino de Cabo Verde hacia el Mundial. El madridista firmó 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, sin fallar un solo tiro de campo, en la victoria decisiva frente a Costa de Marfil.

De esta forma, Cabo Verde, cuya población apenas supera el medio millón de habitantes, se convierte en el país más pequeño en clasificarse para un Mundial de baloncesto en toda la historia de la competición.

🇨🇻🦈 HISTORIA DE CABO VERDE 🦈🇨🇻

Cape Verde etch their name into African basketball history by qualifying for their first-ever World Cup! ✍️#FIBAWC x #WinForCaboVerde pic.twitter.com/T9KJvWDlSX

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 26, 2023