Real Madrid-UCAM Murcia: La reconquista empieza con revancha

La Copa del Rey de baloncesto arranca este jueves en el Martín Carpena con el duelo entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. El campeón de Europa inicia la reconquista del torneo más espectacular del baloncesto español con el duelo ante un rival que ya le dobló las rodillas el mes pasado y que se ha convertido en la revelación de la temporada en la ACB. Chus Mateo tiene a todos sus soldados en perfecto estado de revista, Walter Tavares incluido, para iniciar otra misión muy importante.

En su primera temporada con Mateo en el banquillo, el Real Madrid ganó el título más importante de todos en Lituania, pero se quedó lejos de los dos siguientes en esta escala de relevancia, Copa y Liga. Dos espinas nacionales que quiere sacarse a partir de este fin de semana en una competición donde sigue siendo el máximo laureado (28 títulos por 27 del Barcelona), pero que solo ha conquistado en una de sus seis últimas ediciones.

«Estoy muy contento de cómo se están haciendo las cosas y llegar bien o mal a la Copa no creo que sea determinante para ganarla. Por eso se le llama el torneo del KO y de las sorpresas, llegar de una manera o de otra no garantiza nada y no podemos pensar que vamos a levantar el trofeo sino que hay que pensar en el UCAM Murcia. No existe pasado ni existe futuro, el partido de UCAM Murcia es lo único que hay», reclamó Mateo antes de viajar al sur.

El año pasado, el Madrid cayó las semifinales de Badalona ante el Unicaja, a la postre campeón, y rompió una racha de nueve finales consecutivas en un torneo tan espectacular y atractivo para el aficionado que hasta la NBA lo ha replicado esta temporada, con victoria de Los Angeles Lakers.

Tavares llega a tiempo

Ahora, llega en un momento idóneo para buscar la trigésimo novena Copa que añadir a su palmarés. Líder tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, con un balance acumulado de 43 victorias en 50 partidos oficiales esa temporada. Y una de esas derrotas la encajó precisamente ante el UCAM Murcia.

Fue hace exactamente un mes en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde los locales supieron rentabilizar las bajas del líder y se impusieron por un marcador claro (73-61). No fue un resultado anecdótico. Barcelona, Baskonia, Tenerife o Gran Canaria también han sucumbido esta temporada frente al equipo entrenado por Sito Alonso, ex entrenador del Barça que tiene al UCAM quinto en la clasificación de la Liga Endesa.

Sergio Llull, junto con Rudy Fernández los únicos jugadores que han ganado seis veces la Copa, ya está recuperado de su lesión al igual que Tavares, la clave de bóveda de este Real Madrid. «Esta es una competición que todos queremos jugar y no me lo quería perder. Tenía miedo de no llegar a tiempo, pero el trabajo del cuerpo técnico ha permitido que esté a tope», ha celebrado el pívot africano, consciente de que la importancia que tiene en este equipo es idéntica a su tamaño: gigante.