Nemanja Radovic: «Haremos sudar al Madrid»

Nemanja Radovic (Montenegro, 1991) es el capitán del UCAM Murcia y, desde el pasado fin de semana, también su máximo anotador histórico en la ACB. Más autoridad imposible para analizar el enfrentamiento de este jueves en la Copa del Rey frente al Real Madrid. El pívot atiende a OKDIARIO antes de un duelo muy ilusionante para su equipo, que ya sabe lo que es ganar esta temporada al vigente campeón de Europa.

P: Se acaba de convertir en el máximo anotador histórico del Murcia. ¿Cómo vivió la celebración?

R: Fue una noche especial, muy bonita. Es maravilloso sentir tanto cariño de tanta gente. No sabes cuánto te quiere la gente hasta que no vives algo sí. Fue muy emocionante. Me faltaban cinco puntos y costó, pero al final salió y estoy muy orgulloso.

P: El UCAM Murcia se ha convertido esta temporada en el equipo revelación de la ACB.

R: Sí, se puede decir así. Estamos jugando un gran baloncesto, creo que lo estamos haciendo muy bien y el premio ha sido esta clasificación para la Copa. Tenemos muchas ganas de jugarla, estamos muy ilusionados con esta competición.

P: En una Liga Endesa tan igualada, ¿cuáles son las claves para que el Murcia se haya destacado tanto y sea quinto en la clasificación?

R: Desde el principio de la temporada venimos hablando dentro del vestuario de la química que tenemos. Todos vamos juntos, todos vamos a una. Antes de buenos jugadores, se ha juntado un grupo de buenas personas que se entiende muy bien dentro y fuera de la pista. Hemos sufrido la baja de larga duración de Simon Birgander y ahora la de Hakanson, pero vino Marko Todorovic y hemos seguido igual. Mucha gente decía que íbamos a bajar el ritmo y no íbamos a ser los mismos, pero nos mantenemos en la misma dirección y seguimos haciéndolo bien. Creo que estamos jugando un baloncesto divertido, muy rápido, con mucha energía. Tenemos gente que puede jugar muchas posiciones, muy variable, y esto también nos ayuda.

P: Además os habéis convertido en el matagigantes de la ACB ganando al propio Real Madrid, Barcelona o Baskonia.

R: Sí, en la primera vuelta nos hemos enfrentado a casi todos los grandes en casa y solo hemos fallado contra contra el Unicaja y contra el Valencia Basket en la prórroga, y ese fue un partido muy raro porque el día anterior llegamos de un viaje de 12 horas desde Turquía. Estamos jugando muy bien contra los equipos grandes en casa. Veremos cómo va en la segunda vuelta cuando juguemos en sus campos.

P: ¿Cómo se puede sorprender otra vez al Real Madrid?

R: El Madrid es el mejor equipo de Europa, seguro. No hace falta hablar de la calidad que tiene. Y cuando juegan por un título se transforman poniendo un ritmo muy, muy alto. Además Tavares ya está recuperado, van a tener a todos los jugadores y seguro que van a ir como tiros. No tenemos duda de contra quién jugamos. Seguro que tienen ganas de revancha y eso me alegra porque nosotros somos un equipo más pequeño. Si queremos competir y estar en el partido tenemos que estar no al 100%, sino al 200% de nuestras posibilidades.

P: ¿Ayuda tener en el banquillo a un entrenador tan experimentado como Sito Alonso?

R: Claro que sí. Sito tiene muchísima experiencia y sabe de baloncesto. En Serbia tenemos un dicho que dice: «Tiene el baloncesto hasta en el dedo meñique». Y Sito es así. Seguro que nos ayudará mucho desde el banquillo, especialmente en partidos como este que son a vida o muerte y donde cuentan tanto los pequeños detalles.

P: El año pasado el Unicaja ganó la Copa y demostró que en la ACB hay aspirantes más allá de los grandes.

R: El nivel de la Liga Endesa es muy top y todos pueden ganar a todos, del primero al último. Es lo bonito de esta Liga y lo que la convierte en la mejor liga de Europa. Así que creo estoy de acuerdo contigo. El año pasado fue el Unicaja, pero todos los equipos tienen sus posibilidades, especialmente a un partido. En los playoffs es diferente porque se juega a más partidos y es mucho más difícil competir contra contra equipos de Euroliga, pero jugando a un partido todo es posible.

R: Y el Murcia ya demostró que puede dar sorpresas en la Copa llegando a dos semifinales en 1996 y 2022.

R: En la primera no estuve, pero en la segunda sí. En cuartos de final le ganamos al Valencia Basket, que en ese momento era favorito y tenía un equipazo. Jugamos un partido increíble. Luego en semifinales le dimos mucha guerra hasta el final al Barcelona de Pesic, estuvimos en el partido hasta los últimos tres minutos.

P: Durante esta temporada habéis perdido a Birgander, que estaba a nivel de MVP, pero habéis ganado a Todorovic.

R: Simone estaba jugando increíble, estaba siendo el mejor de la Liga con mucha diferencia. Me dio mucha pena que se hiciera daño, pero no dudo de que se va a recuperar y va a ser el mismo, incluso mucho mejor. A cambio ahora tenemos a Marko. Al principio tuvo problemas por un poco de sobrepeso, pero no hace falta hablar mucho de su calidad, que ya ha demostrado en Bilbao o Badalona. Tiene mucha calidad y creo que le puede hacer daño a Tavares.

P: Aparte de Tavares, ¿sobre qué jugadores pondréis una atención especial?

R: Creo que Yabusele tiene un rol muy importante, igual que Musa. Estos tres jugadores on claves en el equipo, pero por encima todo depende mucho de Tavares. Cuando está dentro de cambia el panorama porque intimida mucho. En defensa cambia mucho los tiros de todos los rivales. Les ayuda muchísimo. La clave es saber jugar contra Tavares.

P: ¿Alguna otra pista en el plan del Murcia que se pueda adelantar?

R: Creo que ya he dicho suficiente (risas). Estamos preparados. Todos mis compañeros saben dónde vamos, contra quién jugamos y qué tenemos que hacer. Vamos a estar mentalizados para hacer un un partido serio y si al final Madrid nos gana, les daremos mano y enhorabuena. Pero creo que les haremos sudar.