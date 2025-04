El Real Madrid se medirá a Olympiacos en los play off de la Euroliga… y posible Clásico en semifinales

El Real Madrid ya está en los play off de la Euroliga tras ganar de paliza al Bayern de Múnich, aunque la exigencia no baja para los de Chus Mateo, todo lo contrario, ya que en ellos se enfrentará a Olympiacos. El equipo blanco visitará dos veces la cancha de los griegos la próxima semana, pues los de Georgios Bartzokas lideraron la fase regular y son los principales cabezas de serie. Por su parte, el cuadro madridista se metió a cuartos de final ocupando la octava y última plaza tras caer el pasado martes en el Movistar Arena, donde este viernes ha vencido al cuadro alemán para evitar la eliminación y seguir con vida en el torneo.

Los dos primeros partidos de la serie se disputarán en El Pireo el próximo miércoles y viernes, ambos a las 20:30 horas. El Real Madrid perdió contra Olympiacos en los dos enfrentamientos de la temporada regular, aunque ahora que llega la hora de la verdad no se puede descartar que el equipo más laureado de Europa le meta mano a uno de los principales favoritos. Bien es cierto que evitarle hubiese sido positivo, yendo por el lado amable del cuadro contra Fenerbahce, pero los errores se pagan y el patinazo ante Paris Basketball salió bien caro.

Los griegos fueron el equipo más ganador de la fase regular con 24 victorias, entre ellas dos contra los blancos, que perdieron de 10 puntos en El Pireo (79-69) en una noche de locura de Sasha Vezenkov y por la misma diferencia en Goya (86-96) ante un bestial Evan Fournier. Esas son las dos grandes amenazas de Olympiacos, dos jugadores determinantes cuya presencia puede suponer un título, algo de lo que a día de hoy carece el Real Madrid.

Eso sí, el equipo blanco evitó quedarse fuera de un play off de Euroliga por primera vez desde que cambió el formato en la temporada 2016-17, cuando comenzó el torneo a grupo único. Hace 13 años que el Real Madrid no pasa por ese mal trago, aunque a decir verdad sin la creación de play in se habría metido a cuartos de forma directa siendo séptimo.

Real Madrid-Olympiacos en el play off

De aquella vez, en 2012, el único integrante que queda es el capitán Sergio Llull, que quiere seguir haciendo historia en la competición fetiche de la entidad madridista. Este año luchará por la duodécima que se escapó en Berlín ante Panathinaikos, aunque el acceso a la Final Four no va a ser nada fácil contra el Olympiacos, al que el Real Madrid se cargó en la semifinal de 2024, el último precedente positivo entre ambos conjuntos.

Además, si consigue vencer a los griegos podría haber Clásico en la semifinal de Abu Dabi el próximo 23 de mayo. Si el Real Madrid elimina a Olympiacos y el Barcelona hace lo propio con el Mónaco –también sin factor cancha–, se verían las caras en la primera Final Four celebrada fuera de las fronteras europeas en la historia del baloncesto.