Real Madrid – Barcelona: horario y dónde ver en directo online y por TV el Clásico de baloncesto de Liga Endesa

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan este domingo 23 de enero de 2022, en el partido aplazado de la jornada 16 de la Liga Endesa, que tendrá lugar en el WiZink Center. El choque entre ambos equipos se puede ver en directo por televisión en el canal #Vamos de Movistar+. Además, te ofrecemos una retransmisión minuto a minuto del encuentro que comenzará a partir de las 18:00 horas en la página web de OKDIARIO.

Llega con algo de favoritismo el Real Madrid a este Clásico. No sólo por lo que dictamina la clasificación de la Liga Endesa , donde van líderes destacados los blancos con un balance de 16-1 por el 11-3 del Barça con tres partidos menos, sino también por los efectivos con los que llegan uno y otro equipo a este tramo de la temporada, con el coronavirus aún afectando a los equipos de ACB.

El Real Madrid no llega con bajas sensibles y tiene enchufados a hombres como Guerschon Yabusele, Walter Tavares o Trey Thompkins. El Barça llega con la baja del ex madridista Nikola Mirotic, que dio positivo por coronavirus y será una ausencia importante en los planes de Sarunas Jasikevicius, que tampoco podrá contar con Abrines. Aunque recupera Cory Higgins y Nick Calathes, con los que no ha podido contar mucho en el tramo inicial de la temporada.

El Clásico de baloncesto ya se ha disputado en dos ocasiones esta temporada. El Real Madrid se llevó el primero en la Supercopa Endesa con un 83-88 lleno de intensidad para un título más en las vitrinas blancas. Por otro lado, el Barça se llevó la jornada de Euroliga en el Palau con un 93-80 con el que igualaron el balance particular entre ellos este curso.

¿A qué hora juega el Clásico de baloncesto entre Real Madrid y Barça?

Si te estabas preguntando por el horario del Real Madrid – Barcelona de baloncesto de Liga Endesa es este domingo 23 de enero, a partir de las 18:30 horas -las 17:30 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Real Madrid – Barça?

El partido tendrá lugar en el WiZink Center (Madrid, España).

Real Madrid – Barcelona: dónde ver el partido de baloncesto hoy

El partido entre el Real Madrid y FC Barcelona de este domingo 23 de enero se puede ver por televisión a través del canal #Vamos de Movistar. Además, en OKDIARIO podrás seguir el encuentro de la Liga Endesa con la narración en directo y online con el minuto a minuto, resultado y marcador en vivo.