El Real Madrid ficha a Xavier Rathan-Mayes en su proceso de regeneración

El Real Madrid ha hecho oficial en la mañana de este viernes el fichaje de Xavier Rathan-Mayes, que llega procedente del Enisey y firma para las dos próximas temporadas. El base-escolta canadiense de 30 años forma parte de la reestructuración de la plantilla y de la posición de uno tras la retirada del Chacho Rodríguez y la salida de Carlos Alocén y el adiós de Rudy Fernández en su otra demarcación.

«El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con el jugador canadiense Xavier Rathan-Mayes, procedente del Enisey, por el que queda vinculado al club durante las próximas dos temporadas», publicó el club blanco en un escueto comunicado.

Comunicado Oficial: Xavier Rathan-Mayes.#RMBaloncesto — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 12, 2024

El acuerdo se daba por hecho hace unas semanas, y ahora finalmente se confirma que el jugador de 1,93 da el salto al viejo continente después de pasar por muchos equipos en la última década, probando suerte tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Australia. Rathan-Mayes era un desconocido hasta ahora para el gran público, pero el nuevo traspaso del Madrid ha cuajado una gran temporada en la VTB, la Liga rusa, con el Enisey de Krasnoyarsk. Su promedio ha sido de 25,4 puntos (44% en tiros de campo, 35% en triples) con, además, 4,5 asistencias.

De la misma forma que se genera sus tiros desde el exterior, también puede subir la bola y dirigir ataques. De hecho, esta temporada batió el récord de puntos en una temporada en Rusia, destronando nada más y nada menos que a Keith Langord (851), al que superó con una brillante actuación de 30 puntos ante el CSKA de Moscú.

La trayectoria de Rathan-Mayes

La edad no ha sido un impedimento para el Real Madrid. Rathan-Mayes fue descartado en el draft de la NBA en 2017, pero cogió bagaje en la Liga de verano con los Knicks, Lakers y Wizards, y también en la de desarrollo, en la que se sumaron los Clippers y los Mavericks. Su participación en la máxima competición estadounidense no pasó de cinco actuaciones con los Grizzlies en 2018, en las que promedió 5,8 puntos y 3,6 asistencias. Donde no tiene experiencia es en la Euroliga, donde debutará este año para intentar recuperar el sueño de la duodécima.

Así le definían los expertos de la NBA en 2017, siete años antes de dar el salto de su carrera al Real Madrid: «Es un buen generador de juego y sabe crearse sus puntos, tiene buen físico y puede hacer de base y de escolta. Tiene que mejorar el tiro exterior, evitar ser egoísta con la bola y coger más rebotes. No es un base puro y es pequeño para ser un escolta clásico. Puede ser seleccionado al final de la segunda ronda o no ser drafteado. Tiene capacidad para jugar en la NBA, pero le falta físico, sobre todo para defender, y su tiro exterior ha sido menos eficiente de lo que debería haber sido».

Comunicado del Real Madrid

«Xavier Rathan-Mayes (29/04/1994; Markham, Canadá) es nuevo jugador del Real Madrid para las dos próximas temporadas. Procedente del Enisey Krasnoyarsk ruso, el canadiense, de 1,91 m, puede jugar de base o escolta. Ha sido el máximo anotador de la VTB League, con un promedio de 25,4 puntos por encuentro, y ha batido el récord de puntos en una temporada en Rusia con 991.

Rathan-Mayes es un jugador que marca diferencias en ataque, capaz de anotar 30 puntos en 4:40 minutos de un partido en el primer año de su etapa universitaria con Florida State o los 42 que le hizo en la última temporada al BC Parma en la Liga rusa. Con el Enisey Krasnoyarsk de Siberia alcanzó los cuartos de final de los pasados playoffs, en los que se midió al CSKA Moscú y promedió 22,3 puntos y 6 asistencias. En el conjunto ruso acreditó un 53,8% de acierto en tiros de dos y un 35% en triples. Pero, además, tiene visión de juego (4,4 asistencias) y es un muy buen reboteador para su posición (4,2).

El Real Madrid refuerza su perímetro con un jugador de una gran experiencia tras su paso por diferentes países como Estados Unidos, donde jugó en la NBA en las filas de los Memphis Grizzlies y en diversos equipos de la G-League, Grecia, Israel, Turquía o Rusia, entre otros».

Su trayectoria