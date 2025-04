El Real Madrid activa el plan Abu Dabi

«Vamos a ir a por las cinco victorias que nos quedan para ser campeones», decía un Chus Mateo optimista y moderado a partes iguales en la rueda de prensa posterior al partido en el que el Real Madrid se impuso al Bayern de Múnich con autoridad para avanzar a los play off de la Euroliga (93-71). Desde el momento en el que concluyó el duelo a vida o muerte de este viernes en el Movistar Arena con final feliz la plantilla blanca ya activó el plan Abu Dabi.

Este pasa por afrontar con mentalidad ganadora los cuartos frente al líder Olympiacos y meterse por cuarto año consecutivo en la Final Four, la primera en la historia fuera de Europa. Aunque en tres días cambian muy pocas cosas en un equipo, el Real Madrid, una vez habiendo superado el trago amargo de sufrir para entrar al play off, no piensa en otra cosa que no sea en levantar su duodécima Euroliga.

La derrota contra el Paris Basketball fue dura tras venir de seis victorias seguidas en el tramo final de la fase regular, pero el golpe se encajó en tiempo récord y el Real Madrid supo mostrar su mejor versión contra el Bayern, esa faceta arrolladora que lleva a sus rivales a naufragar en su fortín. Ahora le toca trasladar esa buena dinámica al pabellón de La Paz y la Amistad, donde le espera el Olympiacos de Sasha Vezenkov y Evan Fournier para una doble batalla en El Pireo de la que si los blancos salen airosos se ganarán el derecho a ir pensando en el viaje a Abu Dabi.

Los griegos, que vieron desde la barrera el play in y con la tranquilidad que otorga ser primeros, fruncieron el ceño viendo como el equipo con el que, por momentos, llegó a luchar por no liderar la tabla, por aquello de la maldición del primer clasificado (nunca ha ganado la Euroliga con el nuevo formato), no recibiría finalmente al Real Madrid, sino que podían ser ellos mismos si vencían al Bayern.

El Real Madrid, la peor pesadilla de Olympiacos

Hablamos del Fenerbahce, que se llevó la ‘buena’ noticia el pasado martes de no jugarse el play off frente al Real Madrid y sí contra el París, revelación del torneo. En cambio, será Olympiacos quien acoja la visita del subcampeón de Europa y su verdugo en las dos últimas Final Four (por el título en Kaunas 2023 y en semis en Berlín 2024).

Ese pavor que genera a cualquier equipo, en mejor o peor estado de forma, un enfrentamiento contra el Real Madrid es el factor que los de Chus Mateo quieren poner a su favor para asestar un golpe inesperado a día de hoy en Atenas. Esa superioridad de los de Georgios Bartzokas será puesta a prueba por el 11 veces campeón de Europa, que buscará dar la campanada en un play off donde no partirá como favorito, pero en el que luchará con uñas y dientes por sacar su billete hacia Abu Dabi y continuar una senda más tortuosa que nunca por ser campeón.