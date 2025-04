Chus Mateo: «Vamos a ir a por las cinco victorias que nos quedan para ser campeones»

Chus Mateo analizó la trascendental victoria del Real Madrid contra el Bayern de Múnich con la que su equipo avanza al play off de la Euroliga, una cita a la que no falta desde el año 2012. Esta temporada será difícil llegar hasta la Final Four con el Olympiacos en cuartos, pero el equipo blanco ha demostrado, también esta temporada, que nunca se le puede dar por muerto.

«Primero de todo creo que aunque hoy el Bayern no haya podido llevarse la victoria ha hecho una gran temporada, quiero felicitar al equipo a su entrenador y a los míos. Les decía en el vestuario que estoy cansado y vacío hasta este momento del esfuerzo que hemos tenido que hacer este año por conseguir el objetivo, que era llegar al play off», comenzó.

«Hemos luchado más, con dos partidos más pese a haber hecho un esfuerzo enorme que no valió para entrar directamente por las matemáticas. Entendemos las normas del juego y las respetamos y nos han llevado a jugar dos partidos a vida o muerte. Hemos jugado como un muy buen equipo», añadió.

«Hemos estado muy bien ofensivamente porque hemos sido capaces de compartir bien el balón, lo que nos ha hecho conseguir tiros abiertos. Ver 24 asistencias… Estoy muy contento, cansado por esta liga regular que ha sido dura, mis jugadores también lo están. Vamos a ir a por las cinco victorias que nos quedan para ser campeones. Que nadie dude que este Real Madrid va a recuperarse para enfrentar un play off durísimo, como siempre en la Euroliga. La mentalidad del equipo está lista para afrontarlo», garantizó.

Chus Mateo y la fortaleza del Real Madrid

«El mejor equipo ha sido Olympiacos, pero los play off son un momento del año que la liga regular cuenta poco. La ventaja de campo siempre es importante, pero esto no es matemática y yo que respeto mucho al rival porque siempre acabamos cruzándonos en el camino, respeto mucho a mi colega y amigo Bartzokas. Ellos pensarán que el que va a tener enfrente es el Real Madrid, que siempre da guerra. Llevamos un año donde nos hemos levantado de la lona muchas veces. Estamos todos, los ocho equipos a cinco victorias de ser campeones, y por qué no», afirmó.

«El alivio sí se siente porque no nos hubiera gustado no conseguir el objetivo. Siempre me ponía en lo positivo. Hemos estado a un partido de no entrar en el play off y eso en nuestro club es algo que no gusta. El alivio que siento es por los aficionados, la gente que se alegra tanto como nosotros. Cuando vas consiguiendo objetivos te vas sintiendo aliviado. El Real Madrid siempre trata de llegar lo más lejos posible», aseguró.

Chus Mateo también valoró el acierto exterior tras el partido de la temporada con más triples (15): «Hemos sido capaces de elegir al compañero que estaba desmarcado para el mejor tira. Eso determina un buen ataque y hace pensar que somos un buen equipo. Estoy también contento con las 24 asistencias», remarcó.

«Es importante que estén Hezonja y Musa bien. Nosotros aquí intentamos dar importancia a todos. Tenemos que hacer que los demás sientan que hay jugadores peligrosos independientemente de que sean ellos dos u otros dos. Hoy lo hemos hecho. Hoy les ha salido, han estado brillantes y fenomenal», dijo, alegrándose por los brates.

«Hay dos equipos que son muy buenos, uno que ha demostrado durante todo el año una regularidad tremenda, jugando a lo mismo pero muy bien», finalizó, con ese discurso motivacional de cara al play off frente a Olympiacos.