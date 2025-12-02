El Palacio crecerá hasta las 15.000 localidades ante la llegada de la NBA y el Eurobasket 2029

El Palacio de los Deportes crecerá hasta las 15.000 localidades en partidos de baloncesto con motivo de la llegada de eventos como la NBA Europa y el Eurobasket 2029 que se celebrará en la capital de España. El pabellón del Real Madrid sufrirá una ampliación de cara al futuro cercano como así anunció este martes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el 20º aniversario del ahora Movistar Arena.

Gracias a este plan de autoprotección de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad el pabellón aumentará su capacidad desde los 17.000 asientos a los 20.000 en conciertos y a 15.000 en partidos del equipo blanco y de baloncesto en general. Ayuso lo ha anunciado justo cuando se cumplen 20 años del incendio que arrasó el antiguo Palacio en 2001. Por este recinto pasan 2,1 millones de espectadores en sus más de 500 eventos que se celebran cada año.

«Esto será una gran noticia de cara al Eurobasket 2029 y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA», ha destacado la presidenta madrileña. Con esta ampliación de aforo, el Movistar Arena se convertirá en el mayor recinto de espectáculos deportivos y de ocio en España, que este año ha generado 577 millones de euros, lo que supone un 1 % del PIB regional, siendo «factor clave» en la economía madrileña, ha subrayado Ayuso.

Éxito total del Palacio

Además, el recinto ha creado 13.661 empleos, generando una media de 456 puestos de trabajo por evento, en su mayoría jóvenes, como informadores, azafatas o auxiliares, que suponen el 50%, con edades comprendidas entre los 18 y 26 años. El Movistar Arena ya es el primer espacio de Europa y tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama, y este 2025 está previsto que alcance un récord con 230 espectáculos deportivos y culturales.