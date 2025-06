Ya no hay entradas para el tercer partido de la final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Real Madrid. Los taronja ha sacado a la venta este miércoles las entradas para el primer choque de la serie en la Fuente de San Luis y en cuestión de cinco minutos se han agotado. Desde el club anunciaron que saldrían a las 11:00 horas de este miércoles 18 de junio y la afición estaba expectante de que se pusieran a la venta.

Desde que los de Pedro Martínez sellaran su pase a la final de la ACB con un estelar Brancou Badio en el tercer partido, la ilusión por ver a Valencia Basket en una nueva final de la Liga fue en aumento. El problema es que la disponibilidad de entradas es muy limitada. Valencia tiene 7.500 abonados y la capacidad de la Fonteta es de 8.000 localidades, por lo que apenas pueden vender un máximo de 500 entradas.

Esto ha provocado que todos los aficionados no abonados al Valencia Basket estuvieran muy atentos a las 11:00 horas a la página web del club para no quedarse sin entrada. La expectación era enorme y en cuestión de cinco minutos se colgó el cartel de no hay billetes. Los precios oscilaban entre los 49 y los 99 euros, con las VIP a 200 euros. Hasta estas últimas se han agotado en cuestión de minutos.

La locura en Valencia es total por ver la final ante el Real Madrid. El equipo viene jugando a un gran nivel en estos playoffs y la Fonteta será una olla a presión en ese tercer partido, que puede ser decisivo si la serie llega 2-0 a territorio taronja. Los de Pedro Martínez han llegado muy fuertes a este final de temporada. Vienen de vencer a Gran Canaria en cuartos y La Laguna Tenerife en semifinales por la vía rápida. El primero lo cerraron en dos y el segundo en tres, anulando por completo al MVP de la Liga Endesa, Marcelinho Huertas, y asaltando el Santiago Martín para meterse en la final.

El Madrid quiere la revancha ante Valencia

Ahora Valencia Basket se medirá al Real Madrid, el mejor equipo de la Liga Endesa. Antes de caer contra Unicaja en el tercer partido de semifinales, los de Chus Mateo llevaban sin perder un partido desde que lo hicieran en la Fonteta el 22 de diciembre frente al cuadro taronja (85-84). Esto dice mucho del buen trabajo del equipo, que también ha llegado bastante entero físicamente a pesar de la gran cantidad de partidos que han disputado esta temporada.

Valencia Basket y Real Madrid se vuelven a ver las caras en la final del playoff. Los blancos buscan revancha por lo sucedido hace ocho años, cuando los taronja lograron ganar por 3-1 al cuadro madridista par conquistar su primer título de Liga Endesa. Aquel año, Chus Mateo estaba como segundo de Pablo Laso, mientras que en el banquillo valenciano estaba Pedro Martínez, que ha regresado este año a la Fuente de San Luis para llevar a Valencia a una nueva final. Ocho años después, ambos entrenadores se vuelven a ver las caras en una final.