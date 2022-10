Sergio Llull se ha convertido en el principal damnificado, al menos de cara al público, de la derrota del Real Madrid en el Palau Blaugrana el pasado jueves. El capitán del conjunto blanco se jugó el último tiro ante el Barcelona, que podría haberle dado al equipo una victoria mayúscula tras remontada, pero estuvo desacertado. Después de un día de silencio, tanto el propio Llull como su principal apoyo y segundo capitán del Madrid, Rudy Fernández, comparecieron en las redes sociales para reaccionar ante lo sucedido.

Primero fue Llull, el que citó un mensaje del también jugador profesional Victor Oladipo, que milita en la NBA, para dejar claro que no le afectan las críticas que ha recibido al hilo de su desacierto en el tramo final del partido ante el Barcelona y, en concreto, en el tiro decisivo del Clásico de Euroliga. «No tengo tiempo para odiar a las personas que me odian, porque estoy demasiado ocupado amando a las personas que me aman», había escrito Oladipo en su cuenta personal, a lo que Sergio compartió y añadió unos emoticonos que representan a gente hablando, tal y como ha sucedido en las redes sociales tras el encuentro del pasado jueves.

Rudy Fernández, segundo capitán del Real Madrid y amigo personal de Llull, además de compañero desde hace muchos años, salió inmediatamente al paso para demostrar el apoyo incondicional que tanto él como sus compañeros de equipo le tienen al ’23’ madridista. «¡Hay mucha gente que te queremos! ¡Siempre en mi equipo!», publicaba Rudy en Twitter, donde ha surgido la polémica y donde se han expresado los protagonistas.

Hay mucha gente que te queremos!! Siempre en mi equipo!!! 🙌🙌🙌 https://t.co/LGMq3ePqkp — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) October 15, 2022

Llull es un jugador muy querido en el vestuario del Real Madrid y las acusaciones de prepotencia y haber casi obligado a Chus Mateo a darle la última pelota resultan falsas. El rol del base-escolta balear ha sido el de estrella durante muchos años y ahora, con un papel más secundario, sigue apareciendo en los finales de partido apretados porque, posiblemente, sea uno de los mejores en situaciones calientes de partido y con marcador apretado. En ningún caso le quitó la jugada a ningún compañero ni lo hubiera hecho en otros tiempos mejores, entre comillas, en lo individual para él.

La jugada de la polémica

Llull fue el encargado de jugarse la pelota decisiva ante el Barcelona, pero al contrario de lo que sus detractores han intentado hacer ver a través de las redes sociales, el ’23’ del Real Madrid lo hizo por indicación del técnico Chus Mateo, que preparó la jugada para su capitán. De hecho, Llull acaba haciendo un tiro más o menos liberado que, de haber entrado, habría supuesto la victoria del Real Madrid tras verse 16 puntos abajo a falta de cinco minutos de partido.

El motivo de que Llull fuera el encargado de tirar el último lanzamiento del encuentro no es otro que es él el que lleva haciéndolo muchos años en el Real Madrid, dejando canastas importantísimas cuando la pelota más quema. La decisión fue del entrenador y Sergio incluso preguntó a Musa tras el tiempo muerto si quería lanzar, pero ambos acabaron haciendo caso a las órdenes de Mateo con un resultado, eso sí negativo.