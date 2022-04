Los jugadores del Real Madrid explotan en las redes tras el escándalo arbitral del Clásico

Los jugadores del Real Madrid no dudaron en acudir a las redes sociales para mostrar su indignación con lo sucedido en el Clásico de Liga Endesa, en el que tuvieron atada la victoria ante el Barcelona en el Palau, pero una decisión arbitral a falta de 0.8 segundos llevó el partido a la prórroga de forma injusta. Walter Tavares y el protagonista de la acción, Vincent Poirier, criticaron lo sucedido, cada uno a su manera, en un gran partido que quedó empañado por el fallo de los colegiados.

Poirier citó una publicación que se hizo viral en las redes sociales y que, más allá de los comentarios, se denuncia que la falta la realiza Sertac Sanli y no el pívot francés, quien en primera instancia es sujetado por el turco. En cualquier caso, ambos forcejean y no debe señalarse infracción para ninguno de los bandos, ya que no influyen en la acción y, repetimos, los dos hacen por sujetar al contrario. Vincent señala a la ACB con una mención, mostrándoles las captura de la jugada que decidió el Clásico.

Tavares, por su parte, mandó un mensaje a sus seguidores, en gran medida aficionados del Real Madrid, y deja un recado en sus palabras en las redes sociales. «Hemos controlado lo (que) ha estado en nuestras manos. Muy orgulloso de todo lo que hemos hecho», escribió, acompañando la publicación del hastag «Hala Madrid y Nada Más».