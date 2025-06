Josep Puerto, capitán del Valencia Basket: «Del Real Madrid no nos da miedo nada»

Para cualquier jugador de baloncesto que se preste jugar la final por el título de su país es lo máximo. Más si cabe si eres el capitán del equipo. Ese es el caso de Josep Puerto (Almusafes, 1999), que a partir de este viernes liderará al Valencia Basket hacia la conquista de su segunda Liga Endesa contra el Real Madrid. El escolta español atiende OKDIARIO antes de que este viernes a las 21:15 horas arranque la serie en el Movistar Arena.

El capitán taronja, «criado en La Fonteta» y pupilo de Pedro Martínez en su debut en 2017 coincidiendo con el primer y único título liguero del Valencia precisamente ante el conjunto blanco, refleja sus aspiraciones. Toda una vida en naranja, jugar el Eurobasket 2025 con España, la Euroliga en el Roig Arena… Josep Puerto espera impaciente a todo lo que le viene por delante…

PREGUNTA: ¿Está con ganas de esta final? Llegan con cinco días de descanso.

RESPUESTA: Sí, te diría que nos ha sobrado algún día de por medio. Tenemos tantas ganas que podría empezar ya.

P: Recordando la hazaña de 2017, a usted le pilló debutando con el primer equipo.

R: Sería un sueño hecho realidad poder repetir lo que consiguieron en 2017. Somos conscientes de que tenemos un rival muy complicado enfrente y va a ser muy difícil.

P: ¿Quién le cuesta más esfuerzo defender del Real Madrid? Hay muchos para elegir…

R: El problema de ellos es que tienen tanta amenaza con todos los jugadores… Tampoco te puedes centrar mucho en un jugador porque te toca hacer ayudas y te castigan con esa amenaza global que tienen.

P: ¿Le hace especial ilusión vivir esta final como capitán del Valencia?

R: Obviamente. Para mí es algo muy especial. Ya no sólo por el hecho de que sea la final, sino porque van a ser nuestros últimos momentos en La Fonteta y eso es un factor que para mí que me he criado aquí va a ser aún más especial.

P: Cerrar La Fonteta con una Liga sería apoteósico.

R: Sí. Lo pensamos todos, pero es una serie a cinco partidos y tenemos delante a todo un Real Madrid que son los favoritos y va a ser muy complicado.

P: ¿Marcará la diferencia llegar con más descanso? El Real Madrid viene de jugar dos auténticas batallas.

R: Si te soy sincero te diría que no porque el Real Madrid es un equipo de Euroliga, están acostumbrados a jugar cada dos o tres días. No le daría mucha importancia.

P: ¿Quién le gusta más del Real Madrid? ¿En quién se fija Josep Puerto?

R: Me gusta mucho Hezonja porque es un jugador que juega en mi posición y me gusta fijarme en él.

P: Viene de hacer un gran cuarto partido ante Unicaja Málaga.

R: Sí.

P: Jugó las últimas ventanas FIBA con España. ¿Tiene confianza en ir al Eurobasket 2025? ¿Esta final puede delimitar sus opciones?

R: No sé. Depende mucho de la idea que tenga Sergio Scariolo, de cómo quiere configurar la plantilla, qué tipo de jugadores quiere… Para mí sería increíble, pero es algo que está fuera de mi control. No le presto mucha atención.

P: ¿Ha hablado con el seleccionador sobre ello?

R: No he hablado con él.

P: Para usted sería lo máximo.

R: Sí, para mí sería increíble. Ya no sólo por el hecho de representar a mi país y formar parte del equipo, sino por tener la posibilidad de competir en un Eurobasket. Eso te hace mejor jugador. Son oportunidades que son muy buenas.

P: Hablábamos antes del final de La Fonteta. La temporada que viene volverán a la Euroliga en el Roig Arena. Valencia es el sitio para estar ahora mismo.

R: Sí. A mí se me hace incluso hasta raro. Me va a costar al principio estar allí, yo me he criado aquí, son muchos años. Va a ser un cambio grande, ya no sólo de la pista, es que cambia todo. Por una parte, va a ser diferente, pero a la vez con muchas ganas de esta nueva etapa y ver lo que nos depara.

P: ¿Cómo ve a sus compañeros? ¿Tiene el Valencia armas suficientes para convencer a los Montero, Pradilla…?

R: La Euroliga es la competición top y todos los jugadores que les guste competir al máximo nivel quieren estar en ella.

P: Una promesa si le ganan al Real Madrid en la final.

R: ¿Una promesa?

P: Anímese.

R: No sé, ¿que me rape el pelo? Me gustaría por ejemplo celebrarlo con los fans en la grada. En 2017, si no recuerdo mal, todos los aficionados entraron en la pista. También recuerdo a Dubljevic subiéndose en la mesa, cantando, pero eso fue antes de ganar.

P: ¿Está Pedro Martínez a la altura de los mejores entrenadores de España?

R: Sí, sin lugar a dudas. Ahora mismo no sabría decirte top 5 o 3 porque hay entrenadores como Aíto García Reneses que yo ya les he visto en la etapa final. No soy muy consciente de todo lo que hizo. Sé que es un grandísimo entrenador, pero no lo he visto con mis ojos. Te diría que top 3 o 5 seguro, sin duda.

P: Además de Pedro, ¿le llama alguno la atención en el sentido de decir ‘yo quiero que me entrene este hombre’?

R: Por ejemplo Saras Jasikevicius porque ya se ha visto que ha estado en varios equipos y todos han conseguido grandes cosas. Es un gran entrenador y además fue un grandísimo jugador que eso muchas veces ayuda a ser un buen entrenador.

P: ¿Se ve toda la vida en el Valencia?

R: Nuestras carreras son muy cortas y no sabes lo que puede pasar. A mí me encantaría jugar en el Valencia Basket todo lo que pudiese, pero no sé lo que puede deparar el futuro. ¿Qué me gustaría y sería mi sueño? Sí.

P: ¿Qué es lo que más vigiláis del Real Madrid? ¿Lo que más miedo os da?

R: Realmente del Real Madrid no nos da miedo nada. Estamos más centrados en nosotros mismos, en ver cómo vamos a ser capaces de implementar nuestro ritmo, creo que va a ser la clave del partido.

P: La fórmula para hacerlo la sabéis porque hasta el pasado domingo eran el último equipo en ganar al Real Madrid en ACB. Será cuestión de volver a aplicarlo.

R: Ya lo hemos hecho. Eso también nos sirve para saber lo que tenemos que hacer y lo que no.