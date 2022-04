La historia se repite: la lista de mangazos al Real Madrid en los últimos Clásicos

El Real Madrid mostró airadamente su desacuerdo con una acción errónea que decantó el Clásico de Liga Endesa en favor del Barcelona. Los blancos tenían el partido ganado, literalmente, cuando los árbitros señalaron una falta inexistente de Poirier sobre Sanli que daba la posibilidad a los culés de empatar –como sucedió– o incluso llevarse la victoria del partido. Esta acción arbitral, flagrante, se suma a otras que han decantado la balanza del lado culé en los últimos tiempos.

Hay que retrotraerse a la final de la Copa del Rey 2018, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, para ver el primer escándalo en contra del Real Madrid en una acción decisiva en un Clásico. Entonces, con el partido apretadísimo, resultado de 90-92 favorable a los culés y un segundo por jugarse, Taylor se imponía en la lucha por el rebote pero Claver, cuando el sueco lo tenía todo para anotar y mandar el partido al tiempo extra, hizo una falta clarísima que impidió la canasta del jugador del Real Madrid. Ninguno de los tres árbitros la vieron y el Barça se proclamó campeón del torneo del K.O. ante la indignación del eterno rival.

El Real Madrid protesta esta última jugada en la que los colegiados no han visto falta. #CopaACB pic.twitter.com/eEDr0LgSlk — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) February 18, 2018

Un año después, la historia se repetiría con mayor gravedad si cabe y una indignación por parte del Real Madrid, donde ya no podían ocultar la imagen detrás de lo sucedido. El trío arbitral, de nuevo en una final de Copa y de nuevo con Madrid y Barça como involucrados, tuvo una actuación nefasta en los minutos finales, perjudicando de forma grave a ambos equipos. Con el encuentro volcado en busca de la remontada del Madrid, Randolph golpearía en el rostro de Singleton al intentar hacer un tapón que evitara la canasta fácil del norteamericano.

El rebote-tapón de Randolph

Los colegiados no vieron falta en una acción muy clara, pero lo realmente grave llegaría segundos después, con el Real un punto por delante tras una remontada imposible –y ayudada por la falta no señalada– y cuatro segundos por jugarse. El Barça miraría a Tomic, que se jugó la última jugada con escaso acierto, golpeando su lanzamiento en el aro y cayendo el rebote en Randolph, que se lo encontró tras saltar a por el tapón. Era final del partido y victoria del Madrid, como sucediera este pasado domingo, pero los árbitros, que incluso acudieron al instant replay para revisar la acción, se mantuvieron en sus trece y le dieron el título al Barcelona.

La otra acción que pudo decidir el partido. #CopaACB pic.twitter.com/OLbXy30qQV — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) February 17, 2019

Ley de la ventaja en el Clásico

Esta temporada, precisamente en el Clásico de ida de la fase regular de Liga Endesa, los colegiados volvieron a fallar en contra del Real Madrid en un momento clave y con un error de manual. Uno de los árbitros, Alfonso Olivares, afirmó al principal, Benjamín Sánchez, los motivos por los que no había señalado una clara falta de Hanga que podría incluso haberse señalado como antideportiva. El árbitro deslizó que la jugada había continuado, dejando una ley de la ventaja que no existe como tal en baloncesto. «Vale, si me decís eso, me habré equivocado yo», reconocía Olivares tras la reprimenda de sus colegas.

Poirier, última víctima

La falta inexistente de Poirier completa el póker de acciones en contra del Real Madrid en los últimos Clásicos, siendo una acción en la que tanto el pívot francés como Sertac Sanli forcejean sujetándose ambos y con Poirier con la posición ganada en un rebote que salta por encima de ellos. No son relevantes y el tiempo estaba cumplido, pero los árbitros señalaron en contra del Madrid una falta que volvió a costarle un Clásico a los blancos.