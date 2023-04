Gelabale, ex del Real Madrid, sufre un infarto cerebral a los 39 años

Conmoción en Francia. Mickael Gelabale, mítico jugador internacional francés del Elan Chalon con pasado en España en las filas del Real Madrid y Valencia Basket, sufrió esta semana un ictus. Gelabale se encuentra de regreso en su casa y deberá guardar reposo las próximas semanas, aunque confía en poder recuperarse al cien por cien y volver a jugar. Lo que está claro y es oficial es que la presente temporada se ha acabado para el alero galo, tal y como ha informado su propio club a través de un comunicado.

La preocupante noticia llegó a través de esa información del equipo, desvelando que el jugador había sufrido el infarto cerebral el pasado lunes en un entrenamiento. A sus 39 años, Gelabale seguía en activo jugando para el Elan Chalon y según informan desde el país vecino no va a dar por finalizada su carrera, al menos por ahora.

Fin de saison pour notre capitaine 😔 Communiqué de Mickael Gelabale ! Bon rétablisemment et à très vite sur les parquets❤️#RougeEtBlanc pic.twitter.com/eJtob0wk53 — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 21, 2023



«Durante la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana, sentí síntomas tales que me llevaron a la sala de emergencias del hospital de Chalon. La resonancia magnética detectó un derrame cerebral. Afortunadamente cogido a tiempo, me atendieron de inmediato y me hicieron exámenes adicionales en la unidad de cuidados intensivos y luego en neurología», explicaba Gelabale en el comunicado.

«Me complace anunciar que estoy de vuelta en casa. Sin embargo, debo descansar varias semanas antes de retomar la actividad profesional y lamentablemente no podré regresar para el final de la temporada. Tengo buenas esperanzas de que este problema médico se resuelva gradualmente, lo que por lo tanto no excluye un regreso a las pistas cuando se me permita hacerlo», finaliza el jugador francés, que también jugó en la NBA con Seattle Super Sonics, en el ASVEL, el Limoges o el Le Mans.