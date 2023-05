Dante Exum está rabioso por la derrota ante el Real Madrid en el quinto partido después de desperdiciar una ventaja de 18 puntos. El australiano cargó contra la Euroliga por las sanciones impuestas tras la pelea del segundo partido. Según la versión del ex del Barça, «la serie cambió con el enfrentamiento del Game 2. Al 100%» porque pedieron a dos hombres clave como Punter y Lessort, sancionados con dos y un partido respectivamente.

El jugador del Partizan dejó claro que las sanciones influyeron en el resultado del playoff. «Sí, al cien por cien. Punter estaba tratando de protegerme de alguien que me golpeaba por detrás, y él -Deck- sólo fue castigado con un partido. Punter me defiende, y el tipo le levantó los puños. Por supuesto, se va a defender. Eso es todo, pero el impulso de la serie definitivamente cambió en ese momento», opinó.

«No hay nada que se pueda decir. Íbamos arriba, sabíamos que podían jugar sucio y eso fue justo lo que pasó. Estoy realmente decepcionado. Yo creo que todo el mundo sabe que merecíamos pasar. La serie cambió con el enfrentamiento del Game 2. Al 100%. Perdimos a dos de nuestros hombres y yo he jugado lesionado el resto de la serie. ¿Qué más se puede decir?», comentó el jugador de Partizan al terminar el quinto partido.

Acto seguido, Exum acusó al Madrid de controlar «la narrativa y la historia posterior a la pelea» y cargó contra Yabusele por no haberle pedido disculpas directamente a él: «Creo que es gracioso cómo el Real Madrid ha controlado la narrativa y la historia posterior a la pelea. Salieron en la prensa para pedir perdón, pero yo no he recibido ni una disculpa directa de Yabusele. Eso solo demuestra cómo son. Nosotros vamos a mantener la cabeza alta y centrarnos en la ABA ahora mismo».

Cabe recordar también que Exum salió cojeando y con muletas del WiZink Center con un dedo roto, pero cuatro días después estaba entrenando con normalidad con el equipo y disputó el tercer partido en Belgrado sin problemas. El australiano no se ha perdido ningún partido de la serie a pesar de sus quejas y su supuesta lesión por la llave de Yabusele. Esto provocó los pitos de la afición madridista hacia su persona y los cánticos en favor del francés al final del encuentro.

«El castigo a Yabusele no fue muy duro»

Exum va más allá y arremete contra la Euroliga por la sanción a Yabusele, al considerar que cinco partidos fueron muy pocos: «Yo creo que todo el mundo que juega a baloncesto y ha visto los vídeos sabe que el castigo no fue suficientemente duro. Todo el mundo quedó sorprendido de los 5 partidos de suspensión. No estamos jugando en la WWE».

«Creo que incluso me habría sentido un poco mejor acerca de la situación si Yabusele hubiera intentado disculparse o hacer algo. Pero lo hicieron a través de los medios. Supongo que la Euroliga tragó con ello y les impuso suspensiones leves», concluyó el australiano bastante afectado por la eliminación de Partizan en el quinto partido que les deja fuera de la Final Four.