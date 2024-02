Doncic revoluciona las redes con su último guiño al Real Madrid

Luka Doncic es madridista de los pies a la cabeza como volvió a demostrar a su llegada al pabellón de los Dallas Mavericks para enfrentarse a uno de los mejores equipos de la NBA, los Suns de Phoenix. El esloveno y canterano madridista se dejó ver a su entrada al recinto ataviado con una camiseta negra del equipo de su vida, el Real Madrid, portándola orgulloso al pasar por delante de todas las cámaras que le esperaban para retransmitir su llegada. Con su nombre y su dorsal, el 77, grabados en la espalda, Luka Doncic no encontró mejor manera para inspirarse antes de un complicado choque.

Luka Doncic siempre orgulloso de portar la camiseta de su Real Madrid. 👀⚽️ #MFFL pic.twitter.com/vLZrXcvkSp — Dallas Mavericks en español (@DallasmavsES) February 23, 2024

Y vaya si se inspiró. Doncic consiguió anotar 41 puntos, repartir 9 asistencias y capturar 11 rebotes en su victoria ante Phoenix (123-113) emulando al propio Real Madrid que el fin de semana anterior había conseguido levantar de nuevo la Copa del Rey. Por cierto, la estrella de la NBA y ex jugador madridista también tuvo tiempo de ver la participación de su ex equipo en el torneo y de felicitar a sus ex compañeros en redes sociales por la victoria como suele hacer habitualmente tanto con el equipo de fútbol como con el de baloncesto.

Este gesto de amor de Doncic con el Real Madrid, como es lucir su camiseta ante todo el mundo, no es el único ni mucho menos que ha tenido el esloveno con el conjunto blanco desde que abandonó el Palacio de los Deportes y Valdebebas para recalar en la mejor liga del mundo y convertirse en un auténtico ídolo para todos los amantes del baloncesto y, en especial, para los aficionados de los Dallas Mavericks. Muy sonadas y aplaudidas son también sus reacciones en redes ante las jugadas de Bellingham, Vinicius y compañía o sus fotografías a la televisión -siempre con un mensaje de ánimo- mientras el Real Madrid de Chus Mateo está disputando un partido.

Homenaje en el Palacio

El idilio amoroso entre el Real Madrid y Luka Doncic ha contado, recientemente, con otros dos capítulos más. El último fue el pasado mes de enero cuando el esloveno consiguió su mayor anotación en la NBA al sumar 73 puntos contra Atlanta Hawks. Entonces, el Real Madrid no dudó en felicitar a su canterano en redes sociales y en tener un detalle con él enviándole una camiseta firmada por todos los jugadores de la plantilla con su nombre y el número 73 (en referencia al récord de puntos) en la espalda.

Pero, sin duda, el momento culmen desde que Doncic abandonara el Real Madrid fue el homenaje que el club y la afición le brindaron el pasado octubre con la celebración en el Palacio de los Deportes de un partido amistoso entre el equipo blanco y los Dallas Mavericks. Este choque supuso el regreso de Doncic a la que fue y siempre será su casa y el reencuentro con la gente que tanto disfrutó de su juego, coreó su nombre y ovacionó sus canastas.

El base, lesionado del tobillo, solo pudo disputar los primeros cinco minutos del choque pero lo importante de aquella cita fue la demostración de cariño mutua entre club y jugador, con la presencia de Florentino Pérez en el centro de la cancha para hacerle entrega de la insignia de oro de la institución y con la aparición de antiguos compañeros que vieron a Doncic crecer y hacerse jugador dentro del equipo.