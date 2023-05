La clásica Final Four

No va más en Lituania. Real Madrid y Barcelona vuelven a enfrentarse por un puesto en la final de la Euroliga. Lo hacen en el Zalgirio Arena de Kaunas, a orillas del río Niemen, hasta donde han llevado su inagotable rivalidad para el partido más importante del año, al menos hasta el domingo, cuando uno de ellos peleará por el título contra Olympiacos o Monaco. Muchos argumentos, un ganador y un derrotado. Una fórmula que no por conocida pierde brillo. Una vez más, la magia de la Final Four.

El Real Madrid llega embravecido tras su histórica remontada en cuartos de final ante el Partizan de Belgrado. Una eliminatoria inolvidable, la primera de Euroliga en la que un equipo levantó un 0-2 adverso, tan dura que se ha cobrado dos víctimas de las que duelen, dos jugadores fundamentales en los esquemas de Chus Mateo: el lesionado Gaby Deck y el sancionado Guerschon Yabusele.

Por su parte, el Barcelona completó un playoff mucho más plácido frente al Zalgiris, al que barrió sin contemplaciones. Apartar al anfitrión de la Final Four podría ponerle al público en contra este fin de semana, pero la presencia en sus filas de Sarunas Jasikevicius, natural de Kaunas, y Rokas Jokubaitis le sirven para enmendar la plana. Un escenario que ni pintado para que el entrenador sea profeta en su tierra, aunque sea al mando de un equipo español.

Será la quinta vez que Barcelona y Madrid se midan en semifinales de la Final Four. La primera, en Paris 1996, cayó del lado azulgrana con otro lituano como líder, Arturas Karnisovas, pero las tres siguientes se pintaron de blanco: Londres 2013, Milan 2014 y, hace exactamente un año, Belgrado 2022.

Minutada para Tavares

Blancos y azulgranas siguen trayectorias muy similares esta temporada: ambos se llevaron un batacazo en la Copa del Rey víctimas del Unicaja y llegan necesitados de títulos, a la espera de la Liga Endesa que se resolverá después de esta Final Four. En la Euroliga, calcaron sus respectivos balances de victorias y derrotas (23-11), con un solo triunfo menos que el líder Olympiacos.

El único punto donde parece declinarse la balanza del lado culé es las ausencias, ya que Jasikevicius solo tiene fuera a Cory Higgins, operado para solucionar sus problemas de espalda, mientras que recupera a Jan Vesely y Nikola Kalinic. En cuanto a Mateo, además de Yabusele y Deck tampoco puede contar por dentro con Vincent Poirier, lo que obligará a jugar una minutada a Tavares. Más que nunca, el africano deberá estar muy pendiente de sus faltas personales, abstraerse a la presión del propio Vesely o Sanli y ser el tótem de siempre bajo los aros.