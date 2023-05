Chus Mateo: «A veces el deporte no tiene explicaciones lógicas»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha decidido comparecer ante la prensa acompañado por sus ayudantes después de la histórica victoria ante el Partizan de Belgrado. El técnico blanco no ha podido ocultar su enorme alegría tras una remontada épica que les mete en la Final Four, pero ha avisado de que no se dan por satisfechos y de que irán a por el título europeo en Kaunas.

Remontada increíble

«A veces el deporte no tiene explicaciones lógicas. A veces el corazón hace que lo que parece imposible solo sea un poco más difícil y hoy hemos sido capaces de dar la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado. Cada día nos dan lecciones los jugadores. Le hemos dado la vuelta a un partido y a un ‘playoffs’ que se habían puesto muy complicados. Mucha gente nos había dado ya por muertos, solo faltaban unos clavitos en el ataúd, y fuimos capaces de salir de una situación muy complicada. Al Madrid solo falta que le digas que lo tiene muy complicado para activarlo todavía más. Hoy sabíamos que había que coger esta oportunidad. Se ha puesto muy complicado por muchas razones y otra vez estos jugadores nos han dado una lección de pundonor y lucha. Hay que estar muy orgullosos de este equipo. Llegar a la Final Four es como haber ganado una final. No nos vamos a parar aquí porque estamos a dos partidos de ser campeones de Europa. Nos vamos a dejar el alma por conseguirlo».

La ayuda del público

«Cuando nos hemos ido al descanso perdiendo, dentro no dudábamos de que podíamos volver. Hablábamos de una venta por la que entrar y en ella se metió el Chacho. Nos ayudó a encender la mecha. Ha sido espectacular cómo nuestra afición nos ha llevado en volandas a pensar que éramos más de lo que éramos porque hoy teníamos muchas carencias físicas y problemas de faltas. Sin el público esto no hubiera sido posible, lo digo de corazón.Hoy la dureza mental ha sido la clave de poder estar en el partido en los momentos complicados. El mérito es de los jugadores porque han luchado como jabatos cada balón. No se han vuelto locos y han tenido la paciencia suficiente como para no dejar de creer».

Espaldarazo al equipo técnico

«Desde que llegué al Real Madrid siempre he vivido este tipo de cosas que son muy bonitas, pero también tiene sinsabores que te tragas tú solo con los tuyos. Pero hoy toca disfrutar de esto, estoy contento porque lo hemos sacado adelante, hemos volteado un 0-2 que no lo había hecho nada, hemos ganado dos partidos en Belgrado… No puedo estar más orgulloso. Me encanta vivir la Final Four, pero lo que más me gusta es que haber ganado hoy ha refrendado el trabajo que hemos hecho desde septiembre».