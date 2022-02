El Real Madrid puede sufrir una importante baja de cara a la final de la Copa del Rey de Granada. Fabien Causeur apunta a ausentarse del encuentro por el título, después de abandonar la semifinal frente a Iberostar Tenerife con motivo de una dolencia que en principio parecía un golpe, pero puede ser algo más.

Causeur, por el momento, es seria duda para el choque del domingo, pero las declaraciones de Pablo Laso en rueda de prensa no invitan al optimismo. «Desgraciadamente, no tiene muy buena pinta, no te puedo decir más porque acaba de terminar el partido y hay que hacerle pruebas. Le he preguntado si era un golpe y me ha dicho que no. En mi cabeza, que no sea un golpe me preocupa un poco más. Él estaba dolorido y fastidiado», explicaba el entrenador del Real Madrid.

El escolta francés resultaría una baja importante para el equipo, después de dos encuentros en los que ha sido un miembro importante de la primera unidad desde la posición de escolta, más allá de las estadísticas. De confirmarse la ausencia, Laso tendría de nuevo la posibilidad de mover el árbol para reemplazarle, aunque Williams-Goss, su sustituto natural entre los descartados ante Lenovo Tenerife, sólo podría entrar en caso de que salieran Thompkins o Deck.