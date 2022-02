Pablo Laso: «Es nuestro mejor partido de los últimos tiempos»

Satisfecho con el trabajo realizado por sus jugadores y con una nueva final debajo del brazo, Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa tras el triunfo del Real Madrid sobre Iberostar Tenerife en semifinales de la Copa del Rey. El técnico madridista destacó la continuidad encontrada por el equipo durante todo el choque y no quiso vaticinar un potencial rival ni resultado para la final del domingo en Granada. Laso, además, valoró negativamente la lesión de Causeur, que es seria duda para la final después de retirarse antes de tiempo del encuentro.

«Tengo la sensación de que hemos hecho un partido muy completo, estás en una semifinal y tienes que jugar muy bien. Hemos tenido mucho respeto por el rival, para nosotros era clave el plan de partido que hemos ejecutado muy bien. De los últimos tiempos probablemente el mejor partido», afirmaba Laso, contento con el rendimiento de los suyos.

«Hemos estado mejor, todo el mundo habla de si estábamos bien o mal, me preocupa volver a tener una solidez en el juego, en ambos lados de la cancha, defensivamente hemos estado muy bien los dos partidos y ofensivamente hemos tenido acierto pero también hemos movido muy bien el balón», analizó para Movistar + a pie de pista.

Respecto al rival y como es habitual en él, el técnico merengue no se moja y dio importancia al papel de UCAM Murcia en la Copa. «Ahora mismo a disfrutar de la victoria, todo el mundo pensará que es el Barça pero Murcia es un equipo muy competitivo y lo demostró dejando fuera a Valencia que era el favorito ayer, probablemente».

Ya en sala de prensa, Laso, prosiguió con el análisis del choque. «Hemos ejecutado bien el plan de partido y hemos podido mantenerlo. El equipo ha dado la sensación de tener las cosas muy claras. Muy contentos con la victoria, dentro del respeto a un equipo como Tenerife que juega muy bien al baloncesto. El equipo merece un reconocimiento. Hemos sacado una victoria merecida que nos pone en la final».

La cantidad de triples anotados por el Real Madrid se resume en la gran circulación de balón del equipo. «Nuestro porcentaje de tres ha sido muy bueno porque hemos tenido muchos tiros librados. Hemos leído muy bien el partido, las situaciones de ventaja. Normalmente cuando tiras solo metes más, si fuera en infantiles te diría lo mismo».

Sobre Deck, uno de los que volvía, Laso prefiere ser prudente. «Está en una situación complicada, tenemos la suerte de que conoce el equipo, el club, me conoce a mí. Le hemos tenido parado unas semanas, nos aporta muchas cosas y tenemos que recuperarle para que esté el mejor nivel. Para ser el primer día después de tres semanas le he visto bien», afirmó.

Causeur fue otro de los jugadores por los que fue preguntado Laso, tras tener que retirarse en el tercer cuarto. El técnico no es optimista con su presencia en la final. «Desgraciadamente, no tiene muy buena pinta, no te puedo decir más porque acaba de terminar el partido y hay que hacerle pruebas. Le he preguntado si era un golpe y me ha dicho que no. En mi cabeza, que no sea un golpe me preocupa un poco más. Él estaba dolorido y fastidiado».