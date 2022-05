Causeur busca casa en Belgrado

Todos guardamos lugares especiales en la memoria, sitios especiales donde fuimos felices por uno u otro motivo y a los que soñamos con volver, a riesgo de romper ese recuerdo que, quizá, esté idealizado por la nostalgia. Pero hay bendecidos que consiguen repetir. Que se lo digan a Fabian Causeur. El exterior francés siente mariposas en el estómago cada vez que pisa Belgrado. Y sus rivales lo pagan caro, muy caro.

«Jugó muy bien la primera final en Belgrado hace cuatro años y hoy también ha estado magnífico. Ha firmado un gran partido.Yo le recomendaría que se comprara una. casa aquí», dijo entre risas Pablo Laso tras tumbar al Barcelona en semifinales de la Final Four, con esa risa floja que le escapa cada vez que le pasa la mano la cara al eterno rival. No es la primera vez y seguramente tampoco la última.

Y es que Caseur irrumpió en el Clásico cuando más bastos pintaba para su equipo. 13 puntos abajo ante un rival que llegaba como favorito al Stark Arena y que volverá a abandonar la Final Four con las manos vacías, a expensas de ese escarnio innecesario llamado partido por el tercer y cuarto puesto. El galo impulsó a su equipo en el tercer cuarto y lideró una remontada épica para mantener vivo el sueño de la undécima.

«Ha sido un partidazo. La pasión y el esfuerzo que ha puesto el equipo para no dejarlo en ningún momento, porque se nos podía haber escapado cuando estuvimos 13 puntos abajo… El equipo ha vuelto a mostrar un carácter increíble. En estos partidos hay que dejarlo todo. Ahora mismo tengo las piernas que solo me quiero sentar. El equipo necesitaba un pasito adelante de los veteranos para enseñar un poco el camino a los nuevos», explicó Causeur.

En la Final Four de Belgrado 2018, el galo fue decisivo en la final ganada al Fenerbahce: 17 puntos, 3/3 en triples y 21 valoración. Este jueves, subió la apuesta hasta los 18 tantos, los mismos que su compatriota Guerschon Yabusele. «No sé si es por el estadio, yo creo que es más porque es la Final Four. Aquí tiene que darlo todo en la pista. Me siento bien jugando aquí, pero me siento mejor cerca de título. Ojalá se pueda repetir lo de hace cuatro años. Tenemos una final muy difícil contra el actual campeón», avisó Causeur. Las inmobiliarias de Belgrado se lo rifan.