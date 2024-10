La carta de una niña de 11 años con la que se reivindica Chus Mateo: «Eres un entrenador buenísimo…»

Chus Mateo cogió «aire» tras la victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos en el duelo de la jornada 4 de la Euroliga y una de las razones por las que lo hizo, además de por el triunfo, fue por una carta que le escribió y entregó Paula, una niña de 11 años que antes del choque le dijo que era «un entrenador buenísimo». El técnico madrileño protagonizó un curioso momento en su rueda de prensa postpartido en el WiZink Center cuando a pregunta de OKDIARIO reveló las palabras que le había dedicado una menor.

La cuestión que se le planteó a Chus Mateo era si esta victoria ratificaba el trabajo en el que insistió tras la segunda derrota consecutiva en el choque europeo anterior ante el Baskonia de Pablo Laso y si también le daba aire a él mismo como entrenador. Su respuesta pilló a todo el mundo por sorpresa. «Una victoria siempre te ayuda a tomarte una cerveza más tranquilito y el aire lo tengo siempre con mi familia, con mi gente y con mis amigos», comenzó, antes de pasar a leer la carta de Paula.

«Hoy me ha dado mucho aire una carta que me ha dado una niña que me decía: ‘Me llamo Paula y tengo 11 años. Soy madridista y me encanta el baloncesto. Te quería decir que eres un entrenador buenísimo y que sois un equipazo. Que sepáis que vuestra afición siempre va a estar ahí para animaros. Hala Madrid’. Me ha dado un aire que no veas», desveló resoplando.

👏 Una aficionada muy madridista le ha querido enviar esta carta de apoyo a Chus Mateo. 💬 “Esto sí que me da aire”. 🎥 @noeliagomezm pic.twitter.com/ICXVtWOX5t — Relevo (@relevo) October 17, 2024

La carta de Paula a Chus Mateo y la victoria blanca

Además de la carta de la menor, Chus Mateo analizó la importante victoria de su equipo ante el que fue su verdugo en la final del Uber Arena de Berlín hace cinco meses: «Me gusta mi equipo cuando sólo pierde cuatro balones contra un equipo que defiende muy bien. Hemos sido capaces de controlar bien el juego y creo que esa es un poco la línea. Hemos repartido a los jugadores para llevarnos el triunfo colectivo».

«Por supuesto que hay partidos que pueden ayudarte a conseguir una dinámica positiva. Sí, sé que vamos a seguir peleando, ganando, sufriendo y perdiendo. Por si alguien tiene otra idea en la Euroliga, esto es muy duro. El año pasado fuimos capaces de hacer algo inigualable e igual la gente se pensaba que iba a ser igual. A lo mejor es verdad que partidos así ayudan a saber lo que quieres. Los míos son los mejores, no hecho en falta a ninguno de otro equipo que no tenemos», afirmó.

Por último, dio luz al asunto de la lesión de Usman Garuba: «Hasta que no esté recuperado del todo… Ha hecho varias intentonas, se ha resentido de un gemelo, de la parte de delante de la tibia. Es un flaco favor el que se hace a sí mismo y el que le hace al resto del equipo. Nos fastidia porque nos gustaría tenerle ya con nosotros. A veces hay que apretar los dientes con algunos jugadores. Nos ha tocado con Andrés Feliz y el resto del equipo tiene que sacar la cabeza», concluyó Chus Mateo.