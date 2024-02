Almeida tras recibir al Real Madrid: «He tenido que ampliar el armario con tantas camisetas»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, recibió al Real Madrid de baloncesto en el Ayuntamiento madrileño tras la consecución de la Copa del Rey en Málaga por parte del cuadro madridista después de vencer al Barcelona en la gran final. Florentino Pérez y Sergio Llull también tomaron la palabra junto a Almeida, le regalaron una camiseta del Real Madrid y le ofrecieron el título obtenido el pasado domingo. La broma de la jornada fue la ampliación del armario del alcalde por las camisetas madridistas.

El primero en tomar la palabra en el Ayuntamiento de Madrid fue el alcalde, José Luis Martínez-Almeida: «Nuevamente, el Real Madrid nos trae una alegría a esta ciudad. Una alegría a la que nos tiene acostumbrado. Parece normal que este equipo de baloncesto gane como gane. Seréis recordado durante muchos años. Es extraordinario lo que habéis conseguido. Nos podemos quedar con mucho detalle, pero me quedo con el espíritu de equipo. La ciudad de Madrid de tener una institución como el Real Madrid. Sois un motivo de orgullo para una ciudad como Madrid. Quiero tener un homenaje para Chus Mateo y su cuerpo técnico. En junio de 2019, el Real Madrid de baloncesto fue el primer equipo que recibí. Había ganado una Liga. En ese momento tuve el honor de recibir la primera camiseta del Real Madrid que he recibido a lo largo de mi vida. Han sucedido unas cuantas. Y me acuerdo que en aquel momento, el capitán del equipo, Felipe Reyes, me dijo que tenía pinta que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Madrid que iba a tener que recibir en mis años como alcalde. Y estáis cumpliendo esa profecía y he tenido que ampliar el armario gracias a vosotros».

Tras el alcalde, fue Florentino Pérez el encargado de nuevo en tomar la palabra: «Querido alcalde, gracias por acogernos en la casa de todos los madrileños. Aquí está nuestra 29 Copa del Rey. Los madridistas estamos encantados con este grupo humano excepcional. Son referentes de nuestros valores. Asistimos a una gran final ante nuestro eterno rival en baloncesto, como es el Barcelona. Mi enorme gratitud a nuestra afición por su pasión incondicional. Estamos muy orgullosos de lo que representan nuestros aficionados. Está protagonizando uno de los ciclos más brillantes de nuestro club, vosotros jugadores. Lo habéis ganado todo, y aun así queréis ganar más. Sois solidarios en el esfuerzo y en la entrega. Enhorabuena a todos y a Campazzo, tras ser nombrado como MVP. También felicidades a Chus Mateo por su trabajo de exigencia permanente. Este es ya su cuarto título al frente del equipo. Muy a tu pesar, gracias alcalde. Queremos seguir compartiendo triunfos con vosotros. Somos un club universal. Tenemos la responsabilidad de ser uno de los grandes embajadores de Madrid. Queremos conseguir nuevos triunfos».

Por último, Sergio Llull, el capitán del equipo, tomó la palabra desde el Ayuntamiento: «Muchas gracias alcalde por este recibimiento. Disculpas por los compañeros que no han podido venir, ya que han tenido que irse con las selecciones. Gracias Florentino por estar siempre ahí, notamos siempre tu apoyo. Gracias a todos, sobre todo a los que trabajan en la sombra. Esperamos volver pronto esta temporada para celebrar otro título, y así puede el alcalde ampliar su armario».