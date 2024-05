La afición de Olympiacos hizo de Berlín su Pireo en la semifinal contra el Real Madrid

El Real Madrid vivió un ambiente de lo más hostil en la semifinal de la Euroliga contra Olympiacos. La marea rojiblanca invadió el Uber Arena en la Final Four de Berlín y convirtió el pabellón en El Pireo en un partido que se lo tomaron como una auténtica final y, sobre todo, un intento de revancha por lo sucedido el año pasado en Kaunas. Las pitadas en cada posesión fue lo más cariñoso que los de Chus Mateo recibió por parte de la afición griega.

Estos convirtieron el recinto en un infierno incluso media hora antes desde que arrancara el encuentro y cuando se procedió a realizar las presentaciones los helenos eclipsaron el sonido de megafonía con sus cánticos de guerra antes de la cita más importante de la temporada. Lo mismo sucedió en la reproducción del himno del torneo, que prácticamente ni se escuchó.

Además, el inicio del partido se retrasó 15 minutos como consecuencia de un aplazamiento mayor que sufrió la semifinal anterior por esas detenciones en el pabellón a aficionados turcos del Fenerbahce que intentaron colarse sin entrada. Panathinaikos salió vencedor y espera a su rival, que saldrá de este duelo entre dos clásicos como son Real Madrid y Olympiacos.

Pero los blancos silenciaron el alboroto griego con un fuerte arreón en el primer cuarto, el cual ganaron por una cómoda ventaja de 18 puntos, algo que no se esperaba para nada, viendo la altura del rival que estaba enfrente, con una afición detrás que no paraba de animar. El estilo ofensivo del cuadro madridista se impuso desde el primer instante a pesar de que un marcador que fallaba más de la cuenta no lo quisiera mostrar.

El Real Madrid arrancó fuerte ante Olympiacos

El Real Madrid fue un ciclón desde el exterior de la pista con Mario Hezonja y Dzanan Musa con la flecha hacia arriba en un primer cuarto en el que un parcial de 9-0 en un visto y no visto decantó la contienda. Los blancos se escaparon hasta una máxima de 18 puntos y hacían la situación más cómoda de lo esperado de cara a lo que estaba por venir.