Solón, sobre las leyes: «Atrapan a los débiles, pero los ricos y poderosos siempre consiguen romperlas»

«Las leyes son como las telas de araña: atrapan a los débiles y pequeños, pero los ricos y poderosos consiguen romperla». Esta contundente reflexión, del legislador ateniense Solón, plantea una crítica a la desigualdad ante la justicia que continúa siendo reconocible en la sociedad actual. Una frase que resume cómo las normas pueden terminar perjudicando especialmente a quienes tienen menos recursos, mientras que quienes disponen de dinero o influencia encuentran más facilidades para esquivarlas.

Una crítica a la desigualdad

Solón fue uno de los legisladores más importantes de la antigua Grecia. Vivió entre los siglos VII y VI antes de Cristo y fue elegido arconte de Atenas hacia el año 594 a. C., en un momento marcado por los enfrentamientos entre los grandes propietarios y las clases más desfavorecidas.

Entre sus reformas más conocidas estuvo la abolición de la esclavitud por deudas y la eliminación de determinadas obligaciones que habían llevado a numerosos ciudadanos a perder su libertad. También impulsó cambios políticos y judiciales que ampliaron la participación de distintos sectores de la población en la vida pública.

Su objetivo era reducir las tensiones sociales y evitar que el poder económico de unos pocos condicionara por completo el funcionamiento de Atenas.

Una reflexión que sigue vigente

El mensaje del legislador Solón resulta muy fácil de comprender, ya que en una sociedad no se puede hablar de justicia plena si las consecuencias de incumplir las normas dependen únicamente de la posición económica o social de cada persona y no de lo que ha hecho.

La frase invita a reflexionar tanto sobre la igualdad como sobre la desigualdad ante la ley y sobre la capacidad que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Una cuestión que ya preocupaba a los pensadores de la antigua Grecia y que, más de 2.500 años después, continúa formando parte del día a día de las personas.