Ya en la cartelera: la nostalgia de ‘Prácticamente magia 2’ llega de la mano de varios estrenos del cine español

Como cada viernes, la cartelera se nutre de otra gran remesa de novedades fílmicas. Una vez pasado un calendario estival cargado de blockbusters y fenómenos comerciales, el mes de septiembre aparece también con títulos estimulantes que sirven como una pausa de ocio necesaria, ante la implacable vuelta a la rutina. Hoy, el principal aliciente comercial es volver a ver a Sandra Bullock y Nicole Kidman en la secuela tardía del querido título de los 90, Prácticamente magia 2. Pero también tenemos varios estrenos españoles que podrían tener mucho que decir en la próxima edición de los premios Goya.

Los estrenos más relevantes de la cartelera

‘Prácticamente magia 2’

Más de dos décadas después de los acontecimientos sucedidos en la primera cinta, las hermanas Owens deben enfrentarse a la maldición que amenaza con desintegrar a su familia. Kidman y Bullock recuperan sus papeles originales y, a ellos, se suma la participación de varias estrellas incipientes como Joey King, Maisie Williams o Xolo Maridueña, entre otros.

En esta ocasión, la encargada de dirigir el seguimiento es Susanne Bier, directora de A ciegas (2018) y de series como The Undoing (2020) o El infiltrado (2016).

‘Un plan perfecto’

María Pulido reúne a algunos de los rostros más populares de la comedia nacional para plasmar esta historia navideña de atracos. La trama nos pone en la piel de los Ibáñez, una familia arruinada en la que no se aguantan los unos a los otros. A punto de ser desahuciados por el banco, un día descubren que, anteriormente, alguien cavó un túnel con la idea de robar el banco que tienen en frente. Con la ayuda de un ladrón retirado, la familia deberá unirse y colaborar para poder completar el golpe.

‘El nido’

Hugo Stuven, responsable de la miniserie Dime tu nombre (2025), vuelve a reunirse con Michelle Jenner en un thriller de terror psicológico que nos presenta a Marta, una mujer que vive obsesionada con proteger a su familia del mundo exterior. Sin embargo, la aparición de Velasco, despierta en ella una oscuridad que desde hace años, esconde en su interior.

‘Bad Apples’

Ha tardado más de la cuenta en llegar a nuestros cines, pero la cinta británica de Jonatan Etzler fue uno de los filmes más interesantes y divertidos de todos los proyectos fílmicos que llegaron a las salas en 2025.

¿Qué pasaría si una profesora, cansada de su alumno más problemático, decidiese secuestrarlo para poder dar clase? La actriz Saoirse Ronan lidera esta comedia negra que funciona como una sátira sobre la enseñanza y la educación.

‘Forastera’

Se llevó el Premio FIPRESCI (Discovery) en el Festival de Toronto y ahora, el debut cinematográfico de Lucía Aleña Iglesias llega para ser una de esas piezas autorales que, a través del boca a boca, conquistan al público español.

El argumento parte de una tragedia: la muerte de la abuela de una familia que trastoca las vacaciones de Catalina. La ausencia de la matriarca provocará un terremoto emocional entre todos los que la quieren.

‘Lionel’

Debut cinematográfico de Carlos Saiz. Cuando Lionel acepta viajar con su padre distante para visitar a su hermana en Francia, lo que comienza como un simple viaje pronto se transforma en un ajuste de cuentas, cargado de conversaciones pendientes.