La única condición de Johnny Depp para interpretar a Jack Sparrow en la sexta película de ‘Piratas del Caribe’

Una de las grandes incógnitas para los fans de la saga Piratas del Caribe es si en la futura sexta entrega estará el actor Johnny Depp interpretando el icónico papel del capitán Jack Sparrow. Aunque durante mucho tiempo, el conocido actor, al considerar que Disney le volvió la espalda cuando tuvo lugar su divorcio con Amber Heard y la posterior denuncia de su exesposa, parece ser que el polémico está entrando en razón. En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor Johnny Depp ha explicado que para que se vuelva a poner el sombrero del famoso pirata solo pide una condición: que se le dé una despedida digna a la altura de la franquicia. Ahora habrá que ver si Disney está de acuerdo en que esta sea la última vez que aparezca el personaje de Jack Sparrow y si llega a un acuerdo con el actor para que se pueda incorporar al rodaje de la película Piratas del Caribe 6.

Johnny Depp ha interpretado en cinco ocasiones el papel de Jack Sparrow entre 2003 y 2017 por lo que para sus seguidores es complicado pensar en otro actor que se ponga en la piel del pirata. La última vez que lo hizo fue hace nueve años en Piratas del Caribe, La venganza de Salazar junto con Javier Bardem y Kaya Scodelario y esta cinta de aventuras también contó con el reparto habitual compuesto por los actores Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley .

¿Cuál es la condición de Johnny Depp para rodar la película?

El actor ha explicado en esa entrevista con Entertainment Tonight la condición que se debe respetar para que decida aceptar de nuevo el papel de Jack Sparrow: «Si las cosas están exactamente como deben estar en lo que respecta a cómo van a culminar la franquicia de los Piratas … la única participación que realmente quiero tener, de verdad, es simplemente despedirlos de la mejor manera posible».

Además, el autor explicó la relación que le une desde hace años con el productor: «Mañana mismo iré a trabajar con [Jerry] Bruckheimer para lo que sea. No importa… si es Jerry, confío en él. Tenemos una profunda amistad».

Hace cuatro años Jerry Bruckheimer, que también fue el productor de las cinco películas anteriores, explicó en unas declaraciones a The Hollywood Reporter que estaban «muy cerca» de terminar Piratas del Caribe 6 e incluso contaban con un «muy buen guion». El productor también señaló que se reiniciaría la saga de Piratas del Caribe, «lo que facilita su realización», dado que «no hay que esperar a ciertos actores».

Un proyecto todavía en pañales

Aunque el productor hace cuatro años ya tenía muy claro que el proyecto seguiría adelante, el proyecto ha pasado por fases complicadas. Incluso se llegó a hablar de que se haría un spin-off protagonizado por la actriz Margot Robbie del también no tenemos muchas noticias y de que su intención era hacer un reinició de la saga con un personaje joven que pudiera revitalizar con savia nueva.

De hecho en 2024 el productor declaró también a Entertainment Weekly que seguía teniendo la intención de hacer un reinicio de la saga y también la película de Robbie: «Esperamos que se realicen ambas, y creo que Disney está de acuerdo en que también quieren hacer la de Margot».

En cuanto a la participación del actor Johnny Deep, Bruckheimer le explicó que hablaría con él: «Es un reinicio, pero si dependiera de mí, él estaría en la película». «Lo aprecio mucho. Es un buen amigo. Es un artista increíble y tiene un estilo único. Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba escrito en el guion; era una mezcla entre Pepé Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow», explicó el productor.

En cuanto al guion el responsable es Jeff Nathanson que fue el que escribió la quinta entrega de la saga. confirmó en esa entrevista señaló el productor: «Tiene un tercer acto increíble. Solo tenemos que pulir el primero y el segundo, y entonces lo lograremos. Pero escribió un tercer acto magnífico».

Además de contar con Jeff Nathanson, al equipo creativo se ha unido la conocida guionista Krysty Wilson-Cairns y colaborará también Ted Elliott, uno de los creadores originales del personaje de Sparrow. Y en cuanto al reparto todavía no se sabe quiénes estarán en la nueva película. Por ahora solo hay rumores que apuntan a que aparecerá el hijo de Jack Sparrow y que contará posiblemente con la reaparición de figuras clásicas de la saga.

Sobre la fecha en la que comenzará el rodaje solo sabemos que Bruckheimer ha asegurado que no iniciarán el rodaje hasta tener un libreto definitivo con el que todo el equipo se sienta cómodo y todavía está en el aire la participación del actor Johnny Deep en esta esperada producción. Por supuesto el estreno de esta producción, debido a que será de una gran envergadura, no podrá ser probablemente hasta finales de 2027 o principios de 2028. Cruzaremos los dedos para que Depp acepte el encargo de volver a meterse en la piel del pirata Jack Sparrow.