Tráiler final de ‘El diablo viste de Prada 2’: la secuela brilla al ritmo de la nueva canción original de Lady Gaga

Parece mentira, pero después de una promoción eterna la llegada a los cines de El diablo viste de Prada 2 está a la vuelta de la esquina. Un proyecto que por supuesto, nace de la tendencia nostálgica de Hollywood con esas secuelas tardías cuyo objetivo no es otro que el de volver a llevar a los fans a los cines y de paso, revivir la conversación sobre la entrega original. Ahora, la 20th Century Studios y Walt Disney Pictures acaban de compartir hace escasas horas el último tráiler de de la continuación, revelando por el camino algunos detalles de la trama, al ritmo de una nueva canción original compuesta por Lady Gaga, quien por supuesto, también aparece en el filme.

Tener un regreso de El diablo viste de Prada 2 sin su elenco protagonista era imposible. Por eso, al igual que en los anteriores avances, en este encontramos de nuevo a las estrellas protagonistas repitiendo sus personajes. Meryl Streep es Miranda Priestly, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, Emily Blunt aparece como una reformada Emily Charlton y Stanley Tucci sigue siendo el director de arte y leal amigo del rol de Streep. No obstante, esto no quiere decir que la producción no haya incluido a otros rostros conocidos para completar el reparto. Aparte de la aparición de Gaga, en el casting secundario encontramos a nombres tan potentes como el de Justin Theroux, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Tracie Thoms y Pauline Chalamet (sí, la hermana de Timothée Chalamet).

Junto a esa combinación ecléctica de artistas, la dirección vuelve a caer en las manos de David Frankel, adaptando la segunda novela de Lauren Weisberger a través de un libreto que otra vez, estará guionizado por Aline Brosh McKenna. La cual ya obtuvo una nominación al BAFTA por su trabajo en la primera entrega.

Tráiler final de ‘El diablo viste de Prada 2’

El adelanto final de El diablo viste de Prada 2 vibra al ritmo del tema ‘Runway’ de Lady Gaga y Doechii. Revelándonos por el camino ciertos aspectos del argumento de la secuela. El personaje de Ashley parece ser la nueva asistente de Sachs, a quien acompaña hasta su nuevo despacho. La protagonista le cuenta cómo ella antes tenía su trabajo, acordándose de cuando acudió a la Semana de la Moda en París y cómo utilizó varias prendas de la colección de Chanel de ese año. Pero entonces la asistente se sorprende de que no se quedase con ninguna de esas prendas.

Watch the new trailer for The Devil Wears Prada 2 with original song “Runway” performed by Lady Gaga and Doechii. Get tickets now and experience the film only in theaters May 1: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/ZCHOgg819i — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

El papel de Sachs en su regreso es claro: ayudar a la revista Runway a escapar de «un escándalo actual» con titulares que provocan una caída en picado de las acciones del medio. Al mismo tiempo, la historia sugiere que en vez de intentar salvar a su tiránica ex jefa, Sachs podría escribir un libro con todos los secretos que conoce de Miranda. Junto al material promocional, el estudio ha compartido los carteles promocionales con las estrellas principales luciendo sus mejores galas.

See Meryl Streep and Anne Hathaway in The Devil Wears Prada 2, arriving only in theaters May 1. Get tickets now: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/WgcOhs2r97 — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

¿Cuándo se estrena?

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el próximo 30 de abril, una semana después del estreno del biopic musical Michael Jackson. La primera entrega recaudó casi 330 millones de dólares en todo el mundo en 2006. 20 años después y transformada en una cinta de culto para toda una generación de espectadores, se espera que la continuación iguale o que incluso supere a la original.