Tom Ford (65 años) diseñador y director de cine: «El tiempo y el silencio son los más grandes lujos hoy en día»

Los cineastas suelen ser perfiles artísticos polifacéticos. Lo más normal es que, antes de afrontar el reto de conducir la narración de una película, los directores se hayan formado en otros campos de diferentes disciplinas. Por ejemplo, David Lean era montador antes de dirigir títulos como Breve encuentro o Cadenas rotas. Stanley Kubrick fue fotógrafo antes de ser considerado como uno de los mejores autores de la disciplina. Lo que no es tan normal es venir de un campo completamente diferente como el diseño de moda y demostrar unas habilidades increíbles para también, plasmar historias detrás de una cámara. Ese es el caso del modisto y posteriormente, realizador, Tom Ford.

Tras cambiar la industria de la moda con sus trabajos en Gucci e Yves Saint Laurent, Ford vivió una especie de crisis de identidad que le llevó a una necesidad de imponer de otra forma su voz cultural. Así que, teniendo en cuenta cómo sus campañas de marketing en el lujo ya funcionaban como auténticas producciones cinematográficas, su papel de realizador se convirtió en un salto narrativo plausible donde podía controlar esa pulsión obsesiva por controlar la atmósfera y la estética de filmes que, de alguna forma u otra, siempre encuentran en el deseo un tema recurrente.

Fuera del arte, sus reflexiones sirven del mismo modo para reflejar cómo es el carácter de un hombre que quiere controlarlo todo, siendo, por otro lado, una figura tímida y reservada en su vida privada.

De los desfiles al séptimo arte

«El tiempo y el silencio son los más grandes lujos hoy en día», dijo Tom Ford en una entrevista para la revista norteamericana Details. A lo largo de los años, dicha cita se convirtió en una máxima filosófica que representó un concepto de «lujo silencioso» que puede encontrarse en su vestuario y su cine posterior, con una ópera prima que desembarcaría en el Festival de Venecia sólo un año después de sus palabras.

Ford debutó en 2009 con Un hombre soltero, la versión cinematográfica del valorado libro escrito por Christopher Isherwood. Aunque en realidad fue su segundo largometraje el que dejó a la audiencia y la prensa especializada con la boca abierta. Versionando el oscuro material de Austin Wright, Animales nocturnos es todavía, a día de hoy, una incógnita con la que los críticos no se han puesto de acuerdo.

Tom Ford vuelve al cine en 2026 con ‘Cry to Heaven’

Después de una década sin estrenar ninguna película, Ford regresa al celuloide con uno de los títulos más esperados del 2026: Cry to Heaven. La adaptación de la novela homónima de Anne Rice que narra la historia de un hombre castrado por su hermano que termina saltando al estrellato como soprano en la ópera Guido.

Cry to Heaven terminó su rodaje en marzo del presente año, aunque todavía se desconoce una fecha exacta de estreno. Está protagonizada por rostros tan conocidos como Nicholas Hoult, Adele, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth y Paul Bettany, entre otros.