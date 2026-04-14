Sólo tiene 8 capítulos y está arrasando en Netflix: la miniserie adictiva basada en una historia real espeluznante

Hay ficciones que merecen la pena sólo por sus grandes interpretaciones. Breaking Bad no sería lo mismo sin Bryan Cranston y no nos podemos imaginar Mad Men sin la presencia de Jon Hamm. Y esto es un poco lo mismo que pasa con Netflix y la miniserie Incontrolables: una trama que parte de un suceso real y en el que Toni Collette causa auténtico terror con su papel de villana.

La australiana es una de esas estrellas veteranas de Hollywood a las que les falta, un sincero reconocimiento por parte de la industria. Estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por El sexto sentido en el año 2000, pero desde entonces, la Academia no ha tenido a bien considerarla para ninguna otra estatuilla dorada. No será por falta de grandes títulos e interpretaciones. Collette ha formado parte de elencos de películas fascinantes como Las horas (2002), Pequeña Miss Sunshine (2006), Hereditary (2018) o Puñales por la espalda (2019). Ahora, tras haber colaborado ya con Netflix en la miniserie ¿Sabes quién es? (2022), el papel de la intérprete en Incontrolables vuelve a funcionar como una experiencia inquietantemente real, encontrando en ella todas las virtudes de una narración que, a pesar de haberse estrenado medio año, sigue acumulando unos números de audiencia increíbles dentro del catálogo de la «gran N roja». No obstante ¿de qué trata esta serie de producción canadiense? ¿quién más aparece en el reparto? ¿tendrá otra temporada?

Netflix sigue triunfando con la miniserie ‘Incontrolables’: una historia real y escalofriante

Netflix estrenó la miniserie Incontrolables el 25 de septiembre de 2025 y desde entonces, este retrato de base real en clave de thriller ha ido cosechando un alcance paulatino en la recepción y acogida de los suscriptores de la plataforma.

Mae Martin es la showrunner y actriz principal de un relato que nos ubica en Tall Pines, un aparente y bucólico pueblo ficticio de Vermont. Allí acaba de llegar la agente Alex Dempsey (Martin) junto a su esposa embarazada y más bien pronto, comenzará a sospechar de las actividades que se esconden detrás de la Academia Tall Pines, el internado para jóvenes rebeldes que se rige como una especie de núcleo sectario dentro de la región.

Aparte de Martin y Collette, Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind, Brandon Jay McLaren, Tatiawna Jones y Joshua Close entre otros, conforman el elenco secundario.

Por el momento, no existe una confirmación por parte de Netflix sobre una secuela. La historia fue concebida como una serie limitada, aunque no sería la primera vez que tras el éxito inicial de un proyecto así, el terminal decide expandir su trama con nuevos episodios. Tanto la creadora como los intérpretes principales han manifestado su deseo de explorar algunos cabos sueltos y el trasfondo de ciertos personajes. Por el momento habrá que esperar a la decisión final que tome la major californiana.

La ‘Troubled Teen Industry’

Con su correspondiente dramatización y personajes ficticios, Martin se inspiró en los sucesos que le ocurrieron a su mejor amiga de la infancia, cuando esta fue enviada a una institución similar a la de la miniserie. Pues Incontrolables se inspira en todo un oscuro negocio llamado The troubled teen Industry (la industria real de adolescentes problemáticos).

El centro de la ficción toma también ideas clave de los métodos de Synanon, una secta violenta de los 70. Eso sí, el paralelismo más certero es el de los testimonios reales de celebridades como Paris Hilton, quien ha denunciado los abusos sistemáticos que estos centros producen a sus huéspedes a través de un sometimiento psicológico, control mental y la manipulación emocional.

En definitiva, Incontrolables es una historia estimulante con interpretaciones solidas y una atmósfera realmente inquietante que te hará ver sus ocho episodios del tirón. La principal crítica que podemos hacerle es su duración, pues tras el visionado parece inevitable sentir que la trama habría sido más efectiva con un registro menor de episodios.