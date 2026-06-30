La serie de Netflix que está triunfando que ensalza los valores LGTBI y vas a ver del tirón este Orgullo

La primera temporada de la serie Heartstopper se estrenó en Netflix en abril de 2022 y se ha convertido en todo un fenómeno en la plataforma de streaming por su original trama y su representación del colectivo LGTBI. Esta primera temporada logró acumular 53,46 millones de horas vistas en las primeras semanas. Una original serie que es una adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman, las cuales también han sido un éxito de ventas. En Heartstopper se cuenta una historia de amor entre dos chicos: Charlie, un estudiante gay inteligente y amable que ha sufrido acoso escolar en el instituto tras salir del armario Nick Nelson, un atractivo estudiante que está en el equipo de rugby. Los dos comparten pupitre en clase y, aunque no se parecen en nada, se hacen amigos. Heartstopper relata una historia de amor que ha conquistado los corazones de muchos usuarios de Netflix en todo el mundo. Una serie perfecta para ver del tirón este Orgullo.

La serie Heartstopper ha sido dirigida por Euros Lyn y ha contado como guionista con Alice Oseman, la propia autora de la novela gráfica que la inspiró. Además de su original guion, sorprende la brillante interpretación de sus protagonistas, los actores Joe Locke que da vida al personaje de Charlie Spring y Kit Connor a Nick Nelson. La serie Heartstopper cuenta ya con 3 temporadas en Netflix y como broche final de esta saga la plataforma de streaming estrenará el 17 de julio la película Heartstopper Forever que será dirigida por Wash Westmoreland.

¿De qué trata la serie de Netflix Heartstopper?

La serie Heartstopper nos cuenta la historia de amor entre dos compañeros de pupitre en el instituto Truhan: el inteligente y tímido Charlie que ha sufrido bullying después de que sus compañeros lo sacaran del armario y Nick, un chico popular y deportista. Los dos se sientan juntos en clase y se hacen buenos amigos. Pronto descubrirán que su amistad se está convirtiendo en algo más, pero al es estar Nick en el equipo de rugby todo es bastante complicado.

Además de los protagonistas de la serie, la pandilla del instituto está formada por Tao, el protector amigos de Charlie, Elle una joven trans, e Isaac, un estudiante bastante introvertido. Todos juntos se tendrán que enfrentar a los problemas que la pareja va a tener y también a sus propios conflictos personales. Por ejemplo, Elle se cambiará a un instituto para chicas y entabla amistad con compañeras de clase, la pareja formada por Tara y Darcy.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Kit Connor que interpreta el papel de Nick Nelson y Joe Locke el de Charlie Spring. Además tienen un papel de peso William Gao que da vida a Tao Xu, el mejor amigo de Charlie y Yasmin Finney a Elle Argent, también amiga de Charlie y chica trans que fue enviada a Higgs, una escuela de chicas.

También en el reparto de esta serie están los actores Corinna Brown como Tara Jones, una compañera de clases de Elle, Kizzy Edgell como Darcy Olsson, el novio de Tara y persona no binaria, Tobie Donovan como Isaac Henderson, un estudiante asexual, Jenny Walser como Tori Spring, la hermana de Charlie, Sebastian Croft como Benjamin «Ben» Hope, Cormac Hyde-Corrin como Harry Greene un miembro del equipo de rugby de Truham y Rhea Norwood como Imogen Heaney.

En cuanto a los profesores del instituto, el actor Fisayo Akinade da vida al señor Ajayi, un maestro de arte de Truham y consejero de Charlie, Chetna Pandya como la entrenadora de rugby Singh y Nima Taleghani como el profesor Youssef Farouk, entre otros.

La serie Heartstopper es una buena opción para los que están buscando una ficción para estos días del Orgullo. Una serie que destaca porque la relación de los protagonistas destila desde la primera temporada respeto y consentimiento y está basada en el apoyo mutuo y la comunicación. También trata de temas como el acoso escolar, los problemas de salud mental y la necesidad de aceptación personal para los adolescentes.

Tendremos que esperar hasta el 17 de junio para ver la película Heartstopper para siempre (Heartstopper Forever) con la que se cerrará la saga. Por ahora lo único que se sabe es que Nick y Charlie se tendrán que separar debido a la entrada en la universidad del primero. Su relación tendrá que superar la distancia y será una verdadera prueba de amor. Además, el grupo de amigos que forma su pandilla también tendrá que enfrentarse a esta nueva etapa. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre el estreno en Netflix de esta nueva película.