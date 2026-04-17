Selena Gómez protagonizará lo nuevo del director de ‘The Brutalist’: retratará la historia del ocultismo en Estados Unidos

Después de revolucionar la experiencia audiovisual de los cinéfilos con la apoteósica The Brutalist, el cineasta norteamericano de moda regresa con otra propuesta colosal en 2027: un western rodado en 65 mm que tendrá una duración de cuatro horas. Por el momento sabemos que dicha obra llevará por título The Origin of the World y ahora, según cuentan desde varios medios especializados, Selena Gomez acaba de confirmarse como el primer fichaje de una historia con la que Brady Corbet pretende apuntar de nuevo a la alfombra roja.

Actualmente, la cinta se encuentra en plena fase de preproducción. Aunque en un principio, el rodaje estaba programado para dar el pistoletazo de salida entre marzo y el presente mes de abril, la idea inicial era la de estar filmando ya sus de seguro espectaculares secuencias en Portugal y Sudáfrica. Sin embargo, la puesta a punto de se ha retrasado hasta el próximo verano, donde el director deberá plasmar sus más de 200 páginas de guion a través de una trama que abarcará 150 años de relato. La adhesión de Selena Gomez supone un punto de inflexión en la filmografía de la estrella, quien volverá a afrontar una mirada tan autoral como la de Brady Corbet, tras aparecer en la malograda Emilia Pérez (2024) de Jacques Audiard. Por si las cuatro horas, su género y temática no fuesen suficientes barreras para un mercado de la exhibición cada vez más exigente, The Origin of the World asumirá una calificación NC-17 (sólo mayores de 17 años) o incluso X (sólo adultos), conforme contaba el propio realizador.

Selena Gomez se suma a lo nuevo de Brady Corbet

Aparte de ser conocida por su papel en la música comercial, la joven artista de 33 años es desde muy pequeña, una cara reconocida en la pequeña pantalla. Debutó siendo sólo un bebé en Barney y sus amigos (1992) y poco a poco, fue ganando repercusión hasta convertirse en una de los rostros más virales de su generación, gracias a la serie Los magos de Waverly Place (2007). El primer salto hacia un cine adulto llegó de la mano de Harmony Korine y Spring Breakers (2012). Después con pequeños roles, la actriz participó en La gran apuesta (2017), Los muertos no mueren (2019) o Un día de lluvia en Nueva York (2019) de Woody Allen.

No obstante con The Origin of the World, Selena Gómez tendrá por fin un espacio protagonista gigantesco para ser la cara visible de uno de los proyectos más esperados del próximo año.

Antes de lograr 10 nominaciones a los Oscar por The Brutalist, Corbet se inició en el séptimo arte como actor formando parte del casting de producciones de la talla de Funny Games (2007), Melancolía (2011) o la fantástica miniserie Olive Kitteridge (2014). Su trabajo tras las cámaras es por el momento meritorio, con ese fantástico debut llamado La infancia de un líder (2015) y el drama musical protagonizado por Natalie Portman, Vox Lux: El precio de la fama.

Todavía sin un sello que la distribuya

Por el momento, ni A24 ni Neon ni ningún otro sello independiente ha querido apostar todavía por la distribución de The Origin of the World.

Alejándose de los tópicos convencionales del western, Corbet ha asegurado que la película se enfocará en el misticismo y en la historia del ocultismo en Estados Unidos. Una atmósfera que ha trabajado codo con codo con Mitch Horowitz, uno de los grandes maestros de la materia. No sabemos si The Origin of the World contará con el director de fotografía Lol Crawley. Sí está confirmada en cambio, la presencia del compositor de The Brutalist, el oscarizado Daniel Blumberg.