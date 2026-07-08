Roberto Leal confiesa en La Sexta que se ha casado «cuatro veces»

Este martes 7 de julio se ha despedido de La Sexta la primera temporada de Cara al Show presentado por Marc Giró. Esta semana, el primer invitado ha sido Roberto Leal, que triunfa al frente de Pasapalabra y acaba de publicar su primera novela, El Sótano. Un thriller sobre la obsesión, la vigilancia y los límites de la privacidad. Además, descubre algunos aspectos desconocidos de su vida personal.

Las cuatro bodas de Roberto Leal

«¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo te has casado cuatro veces?», ha querido saber Marc Giró en pelan entrevista en Cara al Show. El sevillano ha querido precisar que, efectivamente, se ha casado cuatro veces «con la misma». «Qué bonito», ha comentado Marc, conmovido.

Según el presentador de Pasapalabra, la primere boda se celebró en Las Vegas y fue una sorpresa organizada por su pareja. «Yo estoy casado en el estado de Nevada». Con un Elvis incluido. Después se casó por lo civil en un ayuntamiento. La tercera, fue la gran fiesta con la familia y los amigos. El año pasado cumplieron diez años de matrimonio y volvieron a casarse, esta vez en Marrakech.

Pero lo que más le ha interesado al presentador catalán de las bodas son las despedidas de soltero. «Tengo la imagen de que te disfrazaron de ‘la ninja pastori’», dice Marc sacando a relucir una fotografía del invitado.

Según Leal, todo tiene una explicación. Cuando se celebró esa despedida de soltero, Roberto ya era una persona conocida y sus amigos, colegas de profesión, pretendían evitar que se fijaran demasiado en él por la calle para poder estar lo más tranquilos posible. «Es algo que te puede perseguir durante toda la vida». Por eso lo disfrazaron de ninja. Y para darle gracia, le añadieron el toque Pastori.