Ridley Scott (88 años), director de ‘Gladiator’: «Me he adelantado a mi tiempo con frecuencia, soy un influencer»

Una de las películas más esperadas de este año es La constelación del perro del director Ridley Scott que se acaba de estrenar en nuestras salas de cine. Un director que, aunque lleva rodadas más de 30 películas, entre las que se encuentran obras de arte como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, Thelma & Louise o Gladiator, ha confesado en una entrevista en The Times que no se considera un cineasta sino un influencer. «Cada vez que haces algo eres vulnerable. Además, nunca he querido repetirme y todas mis películas han funcionado. Me he adelantado a mi tiempo con frecuencia, y si te adelantas a tu tiempo, eres un influencer. De modo que no soy un cineasta, soy un influencer», ha explicado el director en esta entrevista.

A sus 89 años el director ha comentado en diversas ocasiones que todavía no ha pensado en retirarse y que pretende seguir en activo hasta que la salud se lo permita. De hecho ya está pensando en su nuevo proyecto que será una nueva adaptación de La isla del tesoro. Aunque Ridley Scott por ahora no ha ganado ningún Oscar, ha estado nominado en varias ocasiones. El director recibirá el Oscar honorífico en la 17ª edición de los Governors Awards de la Academia de Hollywood y este galardón se le entregará oficialmente el próximo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.

¿De qué trata la película La constelación del perro?

La película La constelación del perro está basada en la novela de Peter Heller de 2012 y ha contado para el guion con Mark L. Smith. Una cinta que está ambientada en un mundo postapocalíptico en el que un virus ha aniquilado a la humanidad. Los pocos supervivientes que han quedado se tienen que enfrentar a unos carroñeros errantes llamados Segadores.

Su protagonista es Hig, un piloto que sobrevivió a la gripe, pero perdió a su esposa cuando se encontraba embarazada. Nueve años después, Hig (Jacob Elordi), sobrevive en un aeródromo abandonado en Colorado con su perro Jasper y con Bangley, un exmilitar con mal carácter que está obsesionado con proteger el perímetro de la zona en la que se encuentra. Su perro Jasper es el único vínculo que le queda con su vida anterior y le recuerda a su mujer y a su hijo fallecidos por la gripe.

Hig, sin embargo, quiere encontrar algún rastro de civilización y saber si alguien ha sobrevivido como ellos, además de la comunidad agrícola a la que ayuda. Todo cambia para él cuando High capta una misteriosa transmisión de radio con una voz femenina. Tras ese descubrimiento y pensando que puede encontrar a más supervivientes, decide arriesgarse y viajar en su vieja avioneta Cessna hacia lo desconocido. Como no queremos hacer ningún spoiler, no comentaremos lo que encuentra Hig, pero su vida cambiará totalmente tras este viaje.

El reparto de esta nueva película

El protagonista de esta cinta postapocalíptica es el actor Jacob Elordi que interpreta el papel de Hig, un joven piloto que sobrevivió a la gripe. Además, tienen un papel especial los actores Josh Brolin como Bangley, un militar experto en supervivencia que acompaña a Hig y Margaret Qualley como Cima, una superviviente con la que el protagonista se encuentra en su viaje.

También en el reparto de la película de La constelación del perro están los actores Allison Janney como Darlene, Guy Pearce como Pops y Benedict Wong como Aaron.

Aunque por ahora no está recibiendo muy buenas críticas, la película de Ridley Scott se deja ver y puede ser una buena opción para desconectar los fines de semanas. La mayoría de estas críticas están relacionadas con que constelación del perro no es una película muy original, ya que recuerda a otras producciones postapocalípticas como la serie The Last of Us (2023) o The Walking Dead (2010).

Además, también ha recibido críticas por mantener un ritmo en algunas escenas demasiado lento al que no están acostumbrados los seguidores de Ridley Scott, pero también hay que entender que las cosas no se ven igual cuando se tienen 87 años y que el director se puede permitir ya las licencias que quiera. Incluso a algunos espectadores les ha conquistado ese ritmo lento y melancólico que ha logrado imprimir el director a esta película que para algunos destila esperanza ante las mayores desgracias.

Y si te ya has visto la película y te has quedado con ganas de ver más cintas de este director, solo comentarte que Ridley Scott ya está pensando en su próximo proyecto, el cual será una nueva adaptación de La isla del tesoro. Por ahora tenemos pocos detalles sobre el proyecto y solo sabemos que estará protagonizada por el actor Hugh Jackman y tiene la intención de fichar a Owen Cooper, el actor que nos sorprendió a todos con su trabajo en la serie Adolescencia y en Cumbres borrascosas como el joven Heathcliff.