‘La Revuelta’ se inventa ‘La petanca del año’ para conseguir audiencia: «Es difícil hacerlo peor»

Ante la mala racha que está sufriendo La Revuelta en los últimos meses con audiencias bastante mediocres contra su gran competidor, El Hormiguero en Antena 3, el programa de TVE ha decidido hacer, este jueves 23 de abril, bajo el título La petanca del año (en referencia a La velada del año del creador de contenido Ibai Llanos). El programa, al final, ha resultado repetitivo y cansino.

En este especial de La Revuelta, David Broncano y Jorge Ponce han capitaneado a cinco personas cada uno. En cada equipo participarán celebrities, jugadores profesionales y, entre todos, Lalachus.

Entre los famosos hemos visto a El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz. También han participado profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

Nadie ha visto venir este giro de guion ║Contexto║ 👇 1) Hace unos meses, una señora se acercó a Broncano y a Leiva para decirle a David que, por favor, hablasen de la petanca, que merecía mucha más visibilidad

2) Decidimos hacer realidad el sueño de esta persona celebrando… pic.twitter.com/FIr8JIyeYB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 23, 2026

Como comentaristas han estado Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín. Y en el intermedio, una actuación que equiparará el evento al nivel de una superproducción norteamericana: el grupo Cervatana.

Durante la primera parte, tras la competición en la que participaban Juan José Millás, María del Mont y Clara Galle, ha sido esta última. quien ha terminado diciendo: «Esto lo llevo muy mal», puesto que no se le ha dado especialmente bien.

Por su parte, el escritor Juan José Millás se ha quejado en directo y ha dicho: «¡El terreno es nefasto!». Tras las dos primeras rondas, Jorge Ponce, ha dicho de su propio equipo (Las Anacondas): “Es difícil hacerlo peor que antes”.

Los capitanes Broncano y Ponce, acompañados respectivamente por Sara Díaz y Rosa Barranquero, fueron los encargados de disputar la tercera y última ronda antes de la gran final.

Recordemos que todo surgió cuando, durante la entrevista con Leiva, una mujer, Rosa, que reivindicó la dignidad de la petanca, quien presenten en este especial, ha dicho: “La petanca es muy divertida, se hacen muchos amigos y todos los que estamos aquí somos y seremos amigos para siempre», después de que el equipo de Las Anacondas ganara esta edición.