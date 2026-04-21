Maxi Iglesias confiesa en ‘La Revuelta’ el episodio por el que quiso cambiar de trabajo: «Miré en la Cruz Roja»

Maxi Iglesias ha acudido a La Revuelta en plena vorágine mediática por su relación con Aitana Sánchez-Gijón, para reencontrarse con David Broncano en el programa de La 1 de TVE. El actor, del que el público ya creía saberlo todo, ha confesado un episodio por el que hace unos años, siendo ya uno de los actores de mayor éxito del país, se planteó dedicarse a otra cosa que nada tiene que ver con las artes escénicas.

El intérprete ha regresado al espacio de Broncano, que ya ha visitado en otras ocasiones, para hablar de la segunda temporada de Punto Nemo, la serie de Amazon Prime Video por la que el actor ha recibido comentarios de «gente que normalmente no interactúa con los humanos que se paran delante de ella». En este sentido, Maxi Iglesias ha señalado la buena acogida de la ficción al revelar cómo se ha visto sorprendido por espectadores que le han interpelado al encontrarse con él, como «los del control de metales del aeropuerto».

Por otro lado, Maxi Iglesias también se ha referido a su pasión por volar, que le empujó a sacarse la licencia de piloto para dar rienda suelta a su afición. Para mantenerla, ha indicado el actor, necesita hacer 12 horas de vuelo al año.

En otro orden de cosas, el intérprete de títulos como Valeria o Volver a caer ha revelado que hace cerca de seis años se planteó cambiar su escenario profesional: de los platós, al volante en los servicios de emergencias. Maxi Iglesias barajó la posibilidad de sacarse el permiso para conducir ambulancias durante la pandemia del coronavirus. «Miré cursos de la Cruz Roja y todo», ha detallado. La anécdota ha dado pie a que La Revuelta proyectara en pantalla la frase «toda la peña llamando al 112 por un padrastro», entre risas.

Tras una entrevista con Broncano que ha sido muy breve, el actor se ha sometido a las preguntas clásicas del programa de TVE. En lo que respecta al dinero que tiene en el banco, ha señalado que no quiere frivolizar con el tema, aunque ha matizado que tiene «menos dinero que hace unos meses» porque ha comprado una casa en Madrid «y ya se sabe cómo está el tema». Sin embargo, ha puntualizado que lo que ha perdido por la adquisición lo ha ganado en patrimonio.

En cuanto a las relaciones sexuales, Maxi Iglesias ha mostrado poca contundencia y ha intentado salir del paso, pese a la insistencia de Broncano. «No he tenido tiempo para nada por trabajo, ni para paja», ha declarado. Después, ha jugado al despiste, tras confesar que había empezado a «sudar» por la presión del interrogatorio. Así, ha citado un artículo que ha leído en prensa y destaca que «en el último año, uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales».

Finalmente, Maxi Iglesias se ha rendido: «En los últimos 30 días, mucho menos de lo que me hubiera gustado, muy poco. Me he abandonado un poquito, aunque soy muy pasional». El nombre de su nueva pareja sentimental, Aitana Sánchez-Gijón, se ha evitado durante toda la entrevista, a pesar de que han sido varios los momentos perfectos para abordar el tema.