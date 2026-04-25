Prime Video tiene la película perfecta para los amantes del arte: un thriller misterioso que no olvidarás

Una de las mayores virtudes del mundo del streaming es su capacidad para generar contenido viral todos los meses. El algoritmo nunca ha tenido tanta información de los espectadores como en la actualidad y por tanto, las series y las películas cada vez se acomodan más a los gustos y estímulos marcados por la audiencia. Pero igualmente, las plataformas recuperan de vez en cuando estrenos olvidados que suponen un estímulo superior a cualquier novedad fílmica de nuestros días. El último ejemplo de este ámbito cinéfilo nos los trae Prime Video con la irrupción en su catálogo de un título que hará las delicias de los amantes del arte: La mejor oferta.

La cinta dirigida por Giuseppe Tornatore llegó a la plataforma el pasado 20 de abril, tras años sin tener ningún hogar en el mercado de vídeo bajo demanda. De producción italiana y escrita por el cineasta que se llevó un Oscar a la mejor película internacional por la magnífica Cinema Paradiso, Prime Video saca del ostracismo a La mejor oferta, un largometraje que imbuye a los espectadores en el mercado de las subastas de lujo, a través de un halo de extraña belleza y misterio. Aunque su principal atractivo es una consecución de giros narrativos finales de esos que te dejan con la boca abierta nada más aparecer los créditos y un casting liderado por la férrea presencia del ganador de la estatuilla dorada, el australiano Geoffrey Rush.

No obstante ¿cuál es el argumento tras esta historia cargada de suspense y cuadros maravillosos?

Prime Video rescata ‘La mejor oferta’

La sinopsis oficial que comparte Prime Video de La mejor oferta nos presenta a Virgil Oldman (Rush), un hombre taciturno y un tanto excéntrico que ha logrado erigirse durante décadas como uno de los mejores expertos en arte y agente de subastas más preciados de la ciudad. Sin embargo, desalentadora vida toma un cariz pasional cuando conoce a una hermosa joven que le encarga tasar las obras de arte que ha heredado de sus padres. El problema es que esta sufre agorafobia, por lo que Virgil deberá tasar las antigüedades en la propia villa donde esta vive.

De una forma misteriosa y elegante, Tornatore genera un rompecabezas obsesivo que nos habla de la soledad y de la falsedad, tanto en el arte como en el mundo de las emociones. Acompañando a Rush, el elenco principal del filme se completa con Jim Sturgess (21 blackjack), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), Donald Sutherland (Orgullo y prejuicio), Philip Jackson (Sherwood) y Dermot Crowley (Babel).

La mejor oferta no tuvo un recorrido idílico en la temporada de festivales cinematográficos, pero sí que arrasó en los Premios David di Donatello con seis galardones.

Una historia donde nada es lo que parece

El trabajo de Tornatore es una opción perfecta para una sesión de cine en casa este fin de semana. Un relato adictivo que durante sus dos horas nos mantiene en vilo con un ritmo pausado y una enigmática puesta en escena que poco a poco va descubriendo todas sus cartas. Un producto ideal para todos los acólitos del thriller psicológico.