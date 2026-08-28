Paz Padilla tras la cancelación de su programa en Telecinco: «Me siento orgullosa por llevar amor a las casas»

Paz Padilla ha roto su silencio tras el anuncio de que Telecinco ha cancelado su programa de los fines de semana, El show de Paz. La humorista ha colgado un breve comunicado en su cuenta social de Instagram en el que defiende el espacio que ha presentado durante dos meses y al equipo de compañeros con los que ha trabajado.

«Me siento profundamente orgullosa de un equipo que siempre quiso entretener, emocionar y llevar amor a cada casa. Gracias por mirar más allá del entretenimiento y por tener la mente, el corazón y la conciencia abiertos. Porque, al final, de eso se trataba: de hacer televisión, sí, pero también de intentar hacer un poquito de bien».

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso televisivo, Fiesta retomará desde el sábado 5 de septiembre su horario habitual en los fines de semana (16:00 h). El show de Paz finalizará sus emisiones estivales este domingo 30 de agosto»: con este breve comunicado, Mediaset España anunció el martes 25 de agosto su nueva parrilla en las tardes del fin de semana y la cancelación, por tanto, del programa conducido por Padilla.

El show de Paz supuso el regreso de Paz Padilla como presentadora habitual de Telecinco después de su etapa en Sálvame y de haber finalizado, años antes, su contrato con la cadena.

El programa se estrenó el 27 de junio de 2026, ocupando las tardes de los fines de semana antes de Fiesta. Producido por Mediaset España junto a Secuoya Studios, El show de Paz nació como un espacio de entretenimiento de alrededor de dos horas que combina entrevistas, humor, cámaras ocultas, historias humanas y sorpresas. Su primer invitado fue el actor cubano William Levy.

Las audiencias han sido discretas desde el primer programa. El estreno de El show de Paz consiguió 638.000 espectadores y un 7,8% de cuota, mientras que la segunda entrega descendió al 6,7%. Tras sus diez primeras emisiones, el programa promediaba aproximadamente 596.000 espectadores y un 7,2% de share, registros modestos aunque próximos a la situación general de Telecinco durante el verano. El pasado domingo 23 de agosto, el espacio de Telecinco apuntó un mínimo de un 6.1% de share y 486.000 espectadores.